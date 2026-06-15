مردم مومن و انقلابی شهرستان اسلامشهر در صدو ششمین شب پس از عروج ملکوتی حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، با برپایی تجمعی باشکوه، بر تداوم مسیر مقاومت و بیعت ابدی با آرمان‌های ولایت و رهبری تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، میادین و خیابان‌های شهرستان اسلامشهر امشب کانون دلدادگی مردمی بود که یکصد و شش شب است با حضور مستمر خود، چراغ سوگواری و بصیرت را روشن نگاه داشته‌اند.

در این اجتماع معنوی، قشر‌های مختلف مردم اسلامشهر، از جوانان پرشور تا پیشکسوتان جهاد و شهادت، با در دست داشتن تصاویر رهبر فقید انقلاب و پرچم‌های جبهه مقاومت، اعلام کردند که شهادت جانسوز رهبر عظیم‌الشأن انقلاب، نه‌تنها خللی در عزم آنان ایجاد نکرده، بلکه وحدت و انسجام ملی را برای تداوم راه «شهید راه قدس» دوچندان ساخته است.

شرکت‌کنندگان در این مراسم با اجرای آیین‌های سوگواری و سر دادن شعار‌های حماسی، بر بیعت ناگسستنی خود با مقام معظم رهبری تأکید کرده و حضور در سنگر میدان را پاسخی قاطع به دشمنان اسلام و ایران برشمردند.