نمایندگان مجلس در ادامه جلسات نظارتی با حضور­ وزیران علوم و آموزش و پرورش و مسئولان چند وزارتخانه، عملکرد این وزارتخانه‌ها را بررسی کردند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، حسین سیمایی صراف ، وزیر علوم در جلسه مجازی مجلس ضمن ارایه گزارشی از عملکرد این وزارتخانه، از تعویق یک هفته‌ای برگزاری ­کنکور سراسری ارشد خبر داد و گفت: این آزمون­ ۲۵ و ۲۶ تیرماه برگزار می‌شود. ­

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس هم در حاشیه نشست متشرک این کمیسیون با شماری از معاونان چند وزارتخانه گفت: انتقال سهمه سوخت از کارت سوخت به کارت بانکی از تیرماه به صورت آزمایشی اجرا می‌شود.