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نمایندگان مجلس در ادامه جلسات نظارتی با حضور وزیران علوم و آموزش و پرورش و مسئولان چند وزارتخانه، عملکرد این وزارتخانهها را بررسی کردند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، حسین سیمایی صراف ، وزیر علوم در جلسه مجازی مجلس ضمن ارایه گزارشی از عملکرد این وزارتخانه، از تعویق یک هفتهای برگزاری کنکور سراسری ارشد خبر داد و گفت: این آزمون ۲۵ و ۲۶ تیرماه برگزار میشود.
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس هم در حاشیه نشست متشرک این کمیسیون با شماری از معاونان چند وزارتخانه گفت: انتقال سهمه سوخت از کارت سوخت به کارت بانکی از تیرماه به صورت آزمایشی اجرا میشود.