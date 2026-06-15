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زمینلرزه ۷.۸ ریشتری در جنوب میندانائوِ فیلیپین، علاوه بر دهها کشته و مفقود، باعث تغییرات گسترده زمینشناختی و زیستمحیطی در سواحل این کشور شده است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کوالالامپور؛ بر اساس آخرین آمار، دستکم ۶۱ نفر در این حادثه جان خود را از دست دادهاند و بیش از ۴۰ نفر نیز همچنان مفقود هستند. کارشناسان اعلام کردند جابهجایی بستر گودال کوتاباتو باعث بالا آمدن بخشی از سواحل استانهای سارانگانی و داوائو اوکسیدنتال شده و در برخی مناطق، خط ساحلی تا ۲۰۰ متر به سمت دریا گسترش یافته است.
وزارت محیط زیست فیلیپین اعلام کرد: بررسیهای میدانی نشان میدهد بخشهای وسیعی از صخرههای مرجانی و علفزارهای دریایی که پیشتر زیر آب قرار داشتند، اکنون در معرض هوا قرار گرفتهاند. تصاویر منتشرشده از منطقه نیز مرجانهای خشکشده و شمار زیادی از ماهیان و آبزیان تلفشده را نشان میدهد.
به گفته کارشناسان، قرار گرفتن طولانیمدت مرجانها و زیستگاههای دریایی در خارج از آب، موجب مرگ تدریجی آبزیان و آسیب جدی به تنوع زیستی منطقه خواهد شد. ماهیان صخرهای، مارماهیها، صدفها و سایر جانداران دریایی از جمله گونههایی هستند که بیشترین آسیب را متحمل شدهاند.
ساکنان محلی نخستین بار دو روز پس از وقوع زمینلرزه تغییرات گسترده در بستر دریا را گزارش کردند. برخی از آنان نسبت به انتشار بوی ناشی از تجزیه موجودات دریایی و پیامدهای زیستمحیطی آن ابراز نگرانی کردهاند.
کارشناسان زمینشناسی معتقدند این پدیده که با عنوان «بالاآمدگی ساحلی» شناخته میشود، نتیجه مستقیم فعالیتهای تکتونیکی در منطقه است و ارزیابی کامل خسارات زیستمحیطی و اقتصادی آن به زمان بیشتری نیاز دارد. بررسیها برای تعیین ابعاد دقیق مناطق آسیبدیده همچنان ادامه دارد.