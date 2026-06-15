به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، مصطفی خزاعی با بیان اینکه این مخازن به منظور کمک به روستا‌های دارای تنش آبی در اختیار امور آبفا قرار گرفته است، افزود: با هماهنگی‌های انجام شده این مخازن در روستا‌های هدف نصب و مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرند تا بخشی از مشکلات ناشی از کمبود و نوسانات تأمین آب در این مناطق کم شود.

او تصریح کرد: اجرای طرح صلح آبی نمونه‌ای موفق از هم‌افزایی دستگاه‌های خدمت‌رسان در راستای حمایت از جوامع روستایی و افزایش تاب‌آوری آنها در برابر تنش‌های آبی است.

مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان اسدآباد گفت: تأمین و توزیع این مخازن می‌تواند نقش مؤثری در مدیریت مصرف، ذخیره‌سازی مناسب آب و ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی به ساکنان روستا‌های هدف داشته باشد.