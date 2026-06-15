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مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان اسدآباد از اهدای ۲۴ دستگاه مخزن ذخیره آب ۲۰۰۰ لیتری توسط جمعیت هلال احمر شهرستان در قالب طرح «صلح آبی» خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، مصطفی خزاعی با بیان اینکه این مخازن به منظور کمک به روستاهای دارای تنش آبی در اختیار امور آبفا قرار گرفته است، افزود: با هماهنگیهای انجام شده این مخازن در روستاهای هدف نصب و مورد بهرهبرداری قرار میگیرند تا بخشی از مشکلات ناشی از کمبود و نوسانات تأمین آب در این مناطق کم شود.
او تصریح کرد: اجرای طرح صلح آبی نمونهای موفق از همافزایی دستگاههای خدمترسان در راستای حمایت از جوامع روستایی و افزایش تابآوری آنها در برابر تنشهای آبی است.
مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان اسدآباد گفت: تأمین و توزیع این مخازن میتواند نقش مؤثری در مدیریت مصرف، ذخیرهسازی مناسب آب و ارتقای کیفیت خدماترسانی به ساکنان روستاهای هدف داشته باشد.