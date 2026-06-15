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نخستوزیر سانائه تاکایچی اعلام کرد: تفاهم اولیه میان ایالات متحده آمریکا و ایران برای پایان دادن به درگیریها، گامی مهم در مسیر کاهش تنشها و حل بحران موجود است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کوالالامپور؛ نخستوزیر ژاپن از طریق شبکه اجتماعی ایکس (توییتر سابق) تأکید کرد: ژاپن همواره بر ضرورت کاهش فوری تنشها تأکید داشته و در این مسیر تلاشهای دیپلماتیک فعالی انجام داده است.
تاکایچی با استقبال از این تفاهم، آن را نتیجه گفتوگوهای مستمر و تلاش برای دستیابی به راهحل دیپلماتیک عنوان کرد و از نقش کشورهای میانجی در روند مذاکرات قدردانی نمود.
نخستوزیر ژاپن همچنین ابراز امیدواری کرد: این تفاهم بهطور کامل اجرا شود و امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز تضمین گردد.
وی همچنین خواستار دستیابی سریع به تفاهم نهایی درباره موضوعاتی از جمله برنامه هستهای ایران شد.
در همین حال، شهباز شریف نخستوزیر پاکستان نیز اعلام کرده است که پس از مذاکرات فشرده، دو طرف بر سر توقف فوری و دائمی عملیات نظامی در تمامی جبههها از جمله لبنان به تفاهم رسیدهاند.
این تحولات در حالی رخ میدهد که برخی کشورهای منطقه و فرامنطقهای از روند مذاکرات و تلاشها برای کاهش تنشها حمایت کرده و آن را گامی مثبت در جهت ثبات منطقهای ارزیابی کردهاند.