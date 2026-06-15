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ثبت جهانی عبای نایین، فرصتی برای احیای هنری ۵۰۰ ساله را در شرق اصفهان فراهم میکند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی نایین با اشاره به اینکه احیای این هنر ارزشمند میتواند اقتصاد مناطق محلی را متحول کند، گفت: این صنعت حدود ۲۰۰ سال پیش در محله محمدیه نایین رونق گرفت و در دورهای حدود ۲ هزار نفر بهصورت مستقیم و غیرمستقیم از آن امرار معاش میکردند.
محمود مدنیان افزود: کارگاههای عبابافی محمدیه نایین که در فضاهای زیرزمینی و دستکند ایجاد شدهاند، به دلیل شرایط مناسب محیطی، مهمترین مرکز این صنعت به شمار میروند و تاکنون ٩٠ درصد کارگاهها در این محله مرمت و احیا شدهاند.
وی گفت: با تغییر فرهنگ پوشش در دهههای اخیر، این هنر بخشی از رونق گذشته خود را از دست داده، اما اکنون با ثبت جهانی عبای نایین تلاش میشود این میراث ارزشمند احیا شود و رونق به کارگاههای تاریخی نایین بازگردد.
رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی نایین با بیان اینکه این هنر در سال ١٣٩١ با شماره۴٨۶ در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است، افزود:عبای زمستانی نایین در دو نوع پشمی و کرکی تولید میشود.
محمدیه یکی از محلههای نایین، از کانونهای تاریخی و شناختهشده عبابافی در ایران به شمار میرود.