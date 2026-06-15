کریس وود: ایران را میشناسیم، آنها بی دلیل در بین ۲۰ تیم برتر دنیا نیستند
مهاجم تیم ملی نیوزیلند گفت: تیم ملی فوتبال ایران را به خوبی میشناسیم و اطلاعات زیادی ازآنها داریم.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، کریس وود، مهاجم تیم ملی نیوزیلند بامداد دوشنبه در نشست خبری پیش از دیدار با ایران اظهار کرد: بازگشت به جام جهانی لذتبخش است و برای چالشهای پیش رو هیجان زیادی داریم. تا زمانی که در چنین تورنمنت بزرگی بازی نکرده باشید، نمیتوانید حس و حال آن را درک کنید. باید بتوانیم این فضا را مدیریت کنیم و تواناییهای خود را در زمین نشان دهیم.
وی افزود: بیشتر مسابقات این رقابتها تا اینجا نزدیک و پایاپای بودهاند و تقریباً همه تیمها شانس پیروزی داشتهاند. این موضوع به ما اعتمادبهنفس میدهد که میتوانیم عملکرد خوبی داشته باشیم و برای کسب برد تلاش کنیم.
مهاجم گلزن تیم ملی نیوزیلند عنوان کرد: تمام تمرکز ما روی فوتبال است و وقتی وارد زمین میشوی، هیچ چیز دیگری اهمیت ندارد. ایران را به خوبی میشناسیم و اطلاعات زیادی از این تیم داریم. بازیهای قبلی آنها را دیدهایم و میدانیم تیم بسیار قدرتمندی هستند.
وود خاطرنشان کرد: ایران در این مسابقات عملکرد بسیار خوبی داشته و در صدر گروه خود قرار گرفته است. بیدلیل نیست که در سالهای اخیر در جمع ۲۰ تیم برتر جهان بوده یا به این جایگاه نزدیک شده است. ما تلاش میکنیم از نقاط ضعف آنها استفاده کنیم و نمایش خوبی مقابل ایران داشته باشیم.