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پرونده بازگشت زائران ایرانی مناسک حج ۱۴۰۵؛ شب گذشته با انجام پروازهای پایانی بسته شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی حج، آقای اکبر رضایی رئیس ستاد مکه و معاون حج و عمره سازمان حج و زیارت، با تشریح آخرین وضع بازگشت ضیوفالرحمن به کشور، اظهار کرد: عملیات انتقال زائران ایرانی به ایستگاه پایانی خود رسید و طبق برنامهریزی، تا ساعات پایانی یکشنبه ۲۴ خرداد؛ ۷۵۰ زائر باقیمانده با سه پرواز از فرودگاه جده راهی میهن اسلامی شدند.
* جزئیات آخرین پروازهای بازگشت
آقای رضایی گفت: پروازهای پایانی عملیات حج ۱۴۰۵، سه پرواز به شماره ۱۶۷۹؛ ساعت ۲۱:۳۰ به مقصد گرگان (حامل ۲۵۵ زائر)، شماره ۱۶۸۷؛ ساعت ۲۲:۳۰ به مقصد تهران (حامل ۲۴۳ زائر) و پرواز شماره ۱۶۹۱؛ ساعت ۲۳:۰۰ به مقصد تهران (حامل ۲۵۲ زائر) بود.
وی افزود: با انجام این پروازها، پرونده بازگشت زائرانی که مناسک حج خود را به سلامت به پایان بردهاند، بسته شد.
* تداوم خدماترسانی تا خروج آخرین نفر
معاون حج و عمره سازمان حج و زیارت با تأکید براینکه اولویت بعثه مقام معظم رهبری و سازمان حج و زیارت صیانت از حقوق حجاج است، تصریح کرد: هرچند بخش اعظم نیروهای ستادی و اجرایی با آخرین پروازها خارج میشوند، اما ستاد و مرکز پزشکی تا حضور آخرین نفر در صحنه هستند. تنها یک زائر به دلیل بیماری در بیمارستان عربستان بستری است که همسر ایشان نیز برای همراهی حضور دارد.
آقای رضایی افزود: فعالیت دفتر نمایندگی سازمان حج و زیارت در عربستان تعطیل نشده و این دفتر به طور مستمر پیگیر همۀ امور این زائر بیمار و همراه وی خواهد بود تا پس از بهبودی شرایط، تمهیدات بازگشت آنان به کشور فراهم شود.
* آمار نهایی فوتیها
رئیس ستاد مکه، آمار نهایی فوتیهای عملیات حج ۱۴۰۵ را ۶ نفر اعلام کرد و گفت: با هماهنگیهای صورت گرفته و رضایت خانوادهها، پیکر ۳ تن از این عزیزان در خاک عربستان به خاک سپرده شد و پیکر ۳ متوفای دیگر نیز برای تشییع و تدفین به ایران اسلامی منتقل شده است.
آقای رضایی با قدردانی از تلاشهای جهادی همۀ بخشها در عملیات حج، بازگشت سلامت زائران به وطن را بزرگترین موفقیت برای مجموعه خادمان ضیوفالرحمن دانست.