آغاز پرقدرت سوئد در جام جهانی با گلباران تونس
تیم ملی سوئد اولین مسابقه خود در جام جهانی ۲۰۲۶ را با پیروزی پرگل پشت سر گذاشت.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، تیمهای ملی فوتبال سوئد و تونس از ساعت ۵:۳۰ دوشنبه (به وقت ایران) در دومین دیدار از گروه F جام جهانی ۲۰۲۶، در ورزشگاه مونتری مکزیک مقابل هم صفآرایی کردند که سوئد به برتری ۵ بر یک رسید.
سوئد از ابتدای بازی برتریاش به تونس را دیکته کرد و پس از ایجاد چند موقعیت گلزنی روی دروازه حریف، مزد برتریاش را گرفت و در دقیقه ۷ به گل رسید. یاسین عیاری زننده نخستین گل سوئد در جام جهانی ۲۰۲۶ بود. در ادامه سوئد در دقیقه ۳۰ بار دیگر به گل رسید. الکساندر ایساک روی ضدحمله سریع سوئدیها توانست برتری زردپوشان را دوبرابر کند. در دقیقه ۴۳ تونس توسط عمر رکیک به بازی برگشت و یکی از گلهای خورده را جبران کرد.
در نیمه دوم باز هم سوئد بود که اشتباه مدافع تونس در دقیقه ۵۹ این فرصت را در اختیار یوکرش قرارد داد تا گل سوم سوئد را به ثمر برساند. ماتیاس سوانبرگ در دقیقه ۸۴ به محض ورود به زمین موفق به گلزنی شد و شوت عیاری در دقیقه ۶+۹۰ تیر خلاصی بر تونس بود.
در پایان این بازی الکساندر ایساک مهاجم لیورپول و تیم ملی سوئد با ثبت یک گل و ۲ پاس گل عنوان برترین بازیکن این دیدار لقب گرفت.