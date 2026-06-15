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دمای هوا در مرکز استان اردبیل در اوج ساعات گرما به ۲۲ درجه سلسیوس رسید؛ هوایی که برای ساکنان و گردشگران، تجربهای دلچسب و مطبوع از خنکای کوهستان را رقم زد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز اردبیل، در حالی که نقشه دمایی ایران در روزهای اخیر با پیشروی تودههای هوای گرم، رنگهای تند و هشدار دهندهای را به خود گرفته و بخش وسیعی از مناطق کشور دمای بالای ۳۰ درجه را تجربه میکنند، تضاد دمایی عجیبی میان شهرهای مختلف کشور خودنمایی میکند که بار دیگر ویژگیهای اقلیمی منحصر به فرد ایران را به تصویر میکشد.
بر اساس دادههای هواشناسی ظهر دیروز، در حالی که بسیاری از هموطنان در مناطق مرکزی و جنوبی کشور با گرمای شدید دستوپنج نرم میکردند، استان اردبیل در شمالغرب کشور، همچنان به عنوان «بهشت خنک ایران» در تابستان شناخته میشود.
دمای هوا در مرکز این استان در اوج ساعات گرمای دیروز تنها به ۲۲ درجه سلسیوس رسیده است؛ هوایی که برای ساکنان و گردشگران، تجربهای دلچسب و مطبوع از خنکای کوهستان را رقم زده است.
این در حالی است که در سوی دیگر نقشه کشور، در شهر اهواز، وضعیت کاملاً متفاوت است. مرکز استان خوزستان با ثبت دمای ۴۴ درجه سلسیوس، گرمترین ساعات خود را سپری کرد؛ اختلاف دمایی چشمگیر ۲۲ درجهای که میان دو نقطه از خاک ایران، گویای پهناوری و تنوع اقلیمی بینظیر این سرزمین است.
کارشناسان اقلیمشناسی، این تفاوت فاحش را ناشی از موقعیت توپوگرافیک ویژه اردبیل میدانند. این استان به دلیل استقرار در دامنههای کوهستانی و ارتفاع بالا از سطح دریا، همواره در فصول گرم سال به عنوان پناهگاهی برای فرار از گرما عمل میکند.
اردبیل با تداوم ثبت پایینترین میانگین دما در میان مراکز استانهای کشور، رکوردار خنکترین مرکز استان در ایران است و به همین دلیل، در میانه تابستان که اغلب نقاط کشور با دمای بالا مواجه هستند، همچنان فضای مطبوع و بهاری خود را حفظ کرده است.
این اختلاف دما، تنها یک پدیده جوی ساده نیست، بلکه نشاندهنده ظرفیتهای گردشگری چهارفصل ایران است که در یک روز واحد، همزمان فرصت تجربه گرمای صحرایی و خنکای ییلاقی را برای مسافران فراهم کرده است.