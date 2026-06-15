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تصادف پژو و وانت پیکان در جاده سپیدان به یاسوج، ۲ کشته و یک مصدوم بر جای گذاشت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ، رئیس شعبه جمعیت هلال احمر سپیدان گفت: در گزارشی مبنی بر تصادف سواری پژوپارس با وانت پیکان در کیلومتر ۱۰ جاده سپیدان به یاسوج، نجاتگران به محل حادثه اعزام شدند.
مهدی خورشیدی افزود: نجاتگران پس از ارزیابی و ایمنسازی صحنه حادثه، اقدامات پیش بیمارستانی را برای مصدوم انجام و وی را به عوامل اورژانس تحویل دادند.
رئیس اورژانس جمعیت هلال احمر سپیدان گفت: همچنین پیکر ۲ جان باخته به عوامل انتظامی تحویل داده شد.
شهرستان سپیدان در شمال غرب فارس و در فاصله ۷۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.