تصادف پژو و وانت پیکان در جاده سپیدان به یاسوج، ۲ کشته و یک مصدوم بر جای گذاشت.

۲ کشته و یک مصدوم در برخورد سواری و وانت در جاده سپیدان به یاسوج

۲ کشته و یک مصدوم در برخورد سواری و وانت در جاده سپیدان به یاسوج

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ، رئیس شعبه جمعیت هلال احمر سپیدان گفت: در گزارشی مبنی بر تصادف سواری پژوپارس با وانت پیکان در کیلومتر ۱۰ جاده سپیدان به یاسوج، نجاتگران به محل حادثه اعزام شدند.

مهدی خورشیدی افزود: نجاتگران پس از ارزیابی و ایمن‌سازی صحنه حادثه، اقدامات پیش بیمارستانی را برای مصدوم انجام و وی را به عوامل اورژانس تحویل دادند.

رئیس اورژانس جمعیت هلال احمر سپیدان گفت: همچنین پیکر ۲ جان باخته به عوامل انتظامی تحویل داده شد.

شهرستان سپیدان در شمال غرب فارس و در فاصله ۷۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.