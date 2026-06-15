ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان همدان، فراخوان بزرگ شناسایی و معرفی فعالان عرصه جهاد و پایداری در همدان را منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، این ستاد در راستای تجلیل از الگو‌های مردمی و معرفی چهره‌های اثرگذار و فعال دفاع مقدس سوم از عموم مردم، گروه‌ها و نهاد‌های مردمی دعوت می‌کند، خود و یا افراد شاخص و تأثیرگذار را برای شرکت در این رویداد معرفی کنند.

محور‌های فراخوان شامل: اقتصاد و معیشت، حافظان شهر، گروه‌های جهادی، مواکب و پشتیبانی جبهه، فعالان اجتماعی، فرهنگی، هنری و رسانه‌ای، بهداشت، درمان و امدادرسانی است.

علاقه‌مندان می‌توانند مشخصات و سوابق خود و یا افراد واجد شرایط را تا ۵ تیر ماه ارسال کنند.

علاقمندان برای کسب اطلاعات بیشتر به آدرس https://eitaa.com/adminabm_hamedan مراجعه کنند.