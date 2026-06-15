وزیر آموزش و پرورش در سفر به بیرجند گفت: مجوز استخدام ۳۰ هزار دانشجوی دانشگاه فرهنگیان و ۳ هزار و دانشجوی دانشگاه شهید رجایی را دریافت کردیم که تلاش می‌شود تا قبل از سال جذب شوند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، وزیر آموزش و پرورش در سفر به بیرجند گفت: مجوز استخدام ۳۰ هزار دانشجوی دانشگاه فرهنگیان و ۳ هزار و دانشجوی دانشگاه شهید رجایی را دریافت کردیم که تلاش می‌شود تا قبل از سال جذب شوند.

کاظمی افزود: همچنین استخدام از طریق ماده ۲ هم در حال پیگیری است و برای برگزاری آزمون استخدامی برنامه ریزی‌ها در حال انجام است.

وی همچنین با اشاره به پویش ملی بساز مدرسه گفت: در این پویش حدود دو میلیون نفر تاکنون برای ساخت مدرسه شهدای میناب در این شهرستان مشارکت و بیش از ۱۳۰ میلیارد تومان کمک کردند.

وزیر آموزش و پرورش افزود: در جنگ تحمیلی سوم، هزار و ۵۰۷ واحد آموزشی آسیب دید که هزار و ۲۰۰ واحد با کمک خیران و اعتبارات دولتی بازسازی شده است.