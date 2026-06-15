وزیر آموزش و پرورش با تأکید بر ضرورت توجه همزمان به زیرساخت‌ها و کیفیت آموزشی، گفت: مدرسه تنها یک ساختمان نیست؛ مدرسه کانون شکل‌گیری فرهنگ، هویت، ایمان و تربیت نسل آینده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ علیرضا کاظمی در مراسم افتتاح مدرسه ۱۲ کلاسه دکتر داریوش گنجی در بیرجند گفت: در کنار توسعه فضا‌های آموزشی، باید به ارتقای کیفیت آموزش، فعالیت‌های پرورشی و تربیتی نیز توجه ویژه‌ای داشته باشیم.

وی با تجلیل از نقش خیران مدرسه‌ساز در توسعه زیرساخت‌های آموزشی کشور، افزود: اقدامات خیرین در استان خراسان جنوبی، به‌ویژه مرحوم دکتر داریوش گنجی، تنها به ساخت مدرسه محدود نمی‌شود، بلکه حرکتی فرهنگی، معرفتی و ماندگار در مسیر تربیت نسل آینده است؛ اقدامی ارزشمند که آثار و برکات آن سال‌ها در جامعه باقی خواهد ماند.

وزیر آموزش و پرورش ضمن قدردانی از خیرین، مدیران و دست‌اندرکاران حوزه آموزش و پرورش استان خراسان جنوبی، ابراز امیدواری کرد روند توسعه عدالت آموزشی در استان با شتاب و کیفیت بیشتری ادامه یابد و زمینه‌های رشد و شکوفایی هرچه بیشتر دانش‌آموزان فراهم شود.

وزیر آموزش و پرورش با اشاره به جایگاه ممتاز علمی و فرهنگی استان خراسان جنوبی و شهر بیرجند، تصریح کرد: این خطه همواره مهد علم، فرهنگ و پرورش شخصیت‌های برجسته بوده و نگاه مردم آن به آموزش، دانش و سرمایه‌گذاری در حوزه علم، نگاهی ارزشمند، آینده‌نگر و ماندگار است.

کاظمی همچنین با قدردانی از اقدامات و پیگیری‌های استاندار خراسان جنوبی در اجرای نهضت توسعه عدالت آموزشی، گفت: از استاندار خراسان جنوبی به دلیل رویکرد متفاوت، جدی و اثرگذار در پیشبرد پروژه‌های آموزشی و بهره‌گیری از ظرفیت خیران صمیمانه تشکر می‌کنم. مدل مدیریتی ایشان در این حوزه، الگویی موفق و قابل توجه است که زمینه‌ساز پیشرفت چشمگیر طرح‌های آموزشی در استان شده است.

وی با اشاره به نقش برجسته خیران در توسعه فضا‌های آموزشی استان، افزود: بیش از ۹۵ درصد مدارس خراسان جنوبی با مشارکت خیرین ساخته شده است که این موضوع بیانگر فرهنگ غنی مشارکت مردمی و اهتمام ویژه مردم استان به توسعه آموزش و پرورش است.