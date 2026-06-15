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مدیرعامل جمعیت هلالاحمر خراسان شمالی گفت: با تلاش امدادگران هلالاحمر، پیرمرد ۷۰ سالهای که در ارتفاعات زوارم شیروان مفقود شده بود نجات یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، ابوالفضل محبان گفت: ساعت ۱۳:۱۵ روز یکشنبه ۲۴ خردادماه گزارشی مبنی بر مفقودی یک پیرمرد۷۰ ساله در ارتفاعات محلی زوارم شیروان به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات ۱۱۲ اعلام شد.
وی افزود: بلافاصله پس از دریافت گزارش، تیمهای تخصصی امداد و نجات کوهستان به منطقه اعزام شدند و عملیات جستوجو در شرایط سخت کوهستانی آغاز شد.
محبان با اشاره تجهیزات مکان یابی گفت: تیمهای پاسخگویی با استفاده از تجهیزات نقطه یابی تیمهای جستوجو ونجات را به محلی فرد مفقودی هدایت و پس از رسیدن تیمها فردمفقودی پس از بررسی وضعیت سلامت، به نطقه امن منتقل و به خانوادهاش تحویل داده شد.