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فیلمهای سینمایی «اسب جنگی» و «آدمکش جون»، دوبله شده و قرار است از شبکههای چهار و نمایش پخش شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، فیلم سینمایی «اسب جنگی»، در گونه دام و جنگی محصول انگلستان در سال ۲۰۱۴ قرار است از شبکه چهار پخش شود.
این فیلم درباره جویی اسبی است که توسط پدر البرت خریداری شده و به مزرعهای در دِوُن آورده شده و آلبرت جوان با همه وجودش برای تربیت این اسب تلاش میکند. رابطه میان آلبرت و جویی تبدیل به یک ارتباط عاطفی متقابل میشود، اما با شروع جنگ جهانی دوم به شکل دردناکی جویی به ارتش فروخته میشود و آلبرت برای این که وی را بیابد به عنوان سرباز به نیروهای مبارز ارتش ملحق میشود.
از نقاط قوت این فیلم میتوان به روایت احساسی و تأثیرگذار آن درباره دلسوزی شخصیت اصلی در قبال یک اسب اشاره کرد که بهخوبی احساسات مخاطب را درگیر میکند. فیلم تصویری انسانی ـ انتقادی از پیامدهای جنگ خانمان سوز و ویرانگرانه جهانی دوم ارائه میدهد. در همین حین، فیلم رنج و فداکاری را در شرایط سخت از نگاه شخصیتهای مختلف به نمایش میگذارد. شخصیت اسب، بدون نیاز به دیالوگ، به محور اصلی داستان تبدیل میشود و همدلی مخاطب را برمیانگیزد. فیلمبرداری چشمنواز از مناظر زیبای روستایی و فیلمبرداری حرفهای و گیرا در صحنههای جنگی از دیگر نقاط قوت اثر هستند.
فیلم سینمایی «آدمکش جون»، در گونه اﮐﺸﻦ و ﮐﻤﺪی محصول کره جنوبی در سال ۲۰۲۵ قرار است از شبکه نمایش پخش شود.
این فیلم درباره کیم بونجون، مامور سابق سازمان اطلاعات ملی کره است که حالا نویسنده شده است. او داستانی مینویسد که ناخواسته با یک عملیات واقعی تروریستی همخوانی دارد. با اجرای این عملیات در دنیای واقعی، او مظنون اصلی ماجرا میشود و توسط نهادهای امنیتی تحت پیگرد قرار میگیرد، اما در نهایت فاش میشود که یکی از افسران ارشد سالها از ذهن خلاق جون سوءاستفاده کرده و حالا قصد قربانیکردنش را دارد. جون با ترکیب مهارتهای نویسندگی و نظامی، نقشهی بزرگی میچیند و پرده از فساد نهاد امنیتی برمیدارد.
صحنههای تعقیب و گریز، درگیریها و عملیاتهای امنیتی با طنز موقعیت ترکیب شدهاند و از یکنواختی روایت جلوگیری میکنند. پیچشهای داستانی و افشای تدریجی حقیقت درباره عامل اصلی توطئه، تعلیق مناسبی تا پایان فیلم ایجاد میکند. بازیهای روان میان شخصیتها، همراه با پایانبندی مبتنی بر افشای حقیقت و غلبه قهرمان بر سیستم فاسد امنیتی در دولت غرب گرای کره جنوبی، رضایت مخاطب را افزایش میدهد.