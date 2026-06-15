پخش زنده
امروز: -
نخستین مرکز تخصصی درمان زخم مبتنی بر فناوری «پلاسمای سرد» در رفسنجان با حضور مدیرکل حوزه فناوری پلاسما کشور آغازبه کار کرد.
به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان؛ این مرکز تخصصی در رفسنجان با بهرهگیری از یکی از نوینترین روشهای درمانی دنیا، خدمات درمان زخمهای مزمن، دیابتی، سوختگی و ضایعات پوستی را با پوشش بیمهای و بدون نیاز به سفر بیماران به دیگر استانها ارائه میکند.
این مرکز تخصصی درمان زخم مبتنی بر فناوری «پلاسمای سرد» در مرکز سلامت ثامنالحجج واقع در روستای جعفرآباد رفسنجان راه اندازی شد.
مرکز تخصصی درمان زخم رفسنجان هفدهمین مرکز فعال کشور در این حوزه، با بهرهگیری از فناوری نوین «پلاسمای سرد» (Cold Plasma) که از آن بهعنوان یکی از مؤثرترین روشهای ترمیم زخم در جهان یاد میشود، امکان درمان طیف گستردهای از زخمهای مزمن و ضایعات پوستی را برای بیماران فراهم کرده است.
این فناوری نوین که جایگزینی مؤثر برای برخی روشهای سنتی درمان زخم و اوزونتراپی به شمار میرود، در درمان زخمهای ناشی از سوختگی، آسیبهای پوستی، زخم بستر و بهویژه زخمهای مزمن دیابتی کاربرد دارد ودرمان با این روش بهصورت سرپایی، بدون درد و بدون نیاز به بیهوشی انجام میشود.
بر اساس پروتکل درمانی این مرکز، بیماران بهطور میانگین طی ۷ تا ۱۰ جلسه درمانی و معمولاً دو بار در هفته، هر بار به مدت حدود ۲۰ دقیقه زیر تابش مستقیم دستگاه قرار میگیرند وشواهد و نتایج بالینی نیز از اثربخشی بیش از ۷۰ درصدی این روش در بهبود ضایعات و زخمهای مزمن حکایت دارد.
با افتتاح این مرکز، خدمات تخصصی درمان زخم با فناوری پلاسمای سرد در داخل شهرستان و با حداقل هزینه در دسترس شهروندان قرار گرفته و همچنین همه بیمههای درمانی، از جمله بیمه سلامت بهعنوان بیمه پایه، این خدمات را زیر پوشش قرار دادهاند تا امکان بهرهمندی عادلانه همه اقشار جامعه از این فناوری نوین فراهم شود.
ایران پس از ژاپن، کرهجنوبی و آلمان، چهارمین کشور دارنده فناوری «پلاسمای سرد» است.