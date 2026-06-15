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نماینده میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی راین گفت: از ابتدای سال تاکنون ۵۰ هزار گردشگر از ابشار راین بازدید کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کرمان ،آبشار راین، یکی از مهمترین جاذبههای طبیعی استان کرمان، همچنان در فصل گرما مقصد بسیاری از گردشگران جنوب شرق کشور است، اما آمارها از کاهش چشمگیر ورود مسافران به این منطقه حکایت دارد.
سید وحید طاهری، نماینده میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی رایین، در گفتوگو با خبرنگار ما اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون حدود ۵۰ هزار گردشگر از آبشار راین بازدید کردهاند که این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۵۰ درصد کاهش داشته است.
وی شرایط اقتصادی و آثار ناشی از جنگ را از مهمترین عوامل کاهش سفرها عنوان کرد و افزود: این شرایط موجب شده بخشی از گردشگران برنامههای سفر خود را محدود کنند.
طاهری با اشاره به موقعیت آبشار راین گفت: این جاذبه طبیعی در ۴۵ کیلومتری شرق شهر راین قرار دارد و از مناطق گردشگری شناختهشده استان کرمان به شمار میرود.
وی ادامه داد: زیرساختهای اولیه برای حضور گردشگران در این منطقه فراهم شده و در فصل تابستان شاهد استقبال گسترده مسافران از این آبشار هستیم.
نماینده میراث فرهنگی راین خاطرنشان کرد: بیشترین بازدیدکنندگان این منطقه را گردشگران استان سیستان و بلوچستان و هرمزگان، بهویژه شهر بندرعباس، تشکیل میدهند.
طاهری ابراز امیدواری کرد با بهبود شرایط اقتصادی و افزایش سفرهای داخلی، شاهد رونق دوباره گردشگری و افزایش شمار بازدیدکنندگان آبشار راین باشیم.