سرپرست مدیریت برق گرمی گفت: بر اثر وقوع طوفان شدید، رعد و برق و بارش تگرگ در شهرستان گرمی، بخشی از شبکه توزیع برق این شهرستان دچار خسارت شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل سید احمد کریمی از آسیب‌دیدگی برخی از تجهیزات، بروز خاموشی‌های پراکنده و اختلال موقت در برق‌رسانی به برخی مشترکین خبر داد.

سرپرست مدیریت برق گرمی افزود: پس از وقوع حادثه نیرو‌های عملیاتی و اکیپ‌های اتفاقات وارد عمل شده و عملیات بررسی، عیب‌یابی و رفع خاموشی را در دستور کار قرار داده و نسبت به برقدار نمودن شبکه اقدام نمودند.

کریمی افزود: با تلاش شبانه‌روزی نیرو‌های فنی، بخش قابل توجهی از آسیب‌ها در کوتاه‌ترین زمان ممکن برطرف و عملیات اصلاح و بازسازی شبکه نیز مرتفع شد.

وی از شهروندان خواست: در صورت مشاهده هرگونه آسیب‌دیدگی در شبکه، قطع برق یا خطرات ناشی از سقوط سیم‌ها و تجهیزات، مراتب را از طریق سامانه‌های ۱۲۱ ارتباطی مدیریت برق گرمی اطلاع دهند و از نزدیک شدن به تجهیزات آسیب‌دیده خودداری نمایند.

مدیریت برق شهرستان گرمی همچنین بر آمادگی کامل نیرو‌های عملیاتی برای رسیدگی فوری به حوادث ناشی از شرایط نامساعد جوی تأکید کردند.