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اعتبار کالا برگ الکترونیکی خرداد ماه برای سرپرستان خانوار با رقم پایانی کد ملی۷، ۸ و ۹ در هرمزگان فعال شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی هرمزگان گفت: مشمولان در زمان تعیینشده میتوانند با مراجعه به فروشگاههای طرف قرارداد خرید کنند.
کیامرث برخورداری افزود: خانوادهها میتوانند تا پایان تیرماه از اعتبار خود برای خرید اقلام کالابرگی استفاده کنند.
وی گفت: شهروندان تنها به پیامکهای رسمی با سرشماره V.Refah اعتماد کرده و از بازکردن لینکهای ناشناس خودداری کنند.