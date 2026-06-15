اعتبار کالا برگ الکترونیکی خرداد ماه برای سرپرستان خانوار با رقم پایانی کد ملی۷، ۸ و ۹ در هرمزگان فعال شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی هرمزگان گفت: مشمولان در زمان تعیین‌شده می‌توانند با مراجعه به فروشگاه‌های طرف قرارداد خرید کنند.

کیامرث برخورداری افزود: خانواده‌ها می‌توانند تا پایان تیرماه از اعتبار خود برای خرید اقلام کالابرگی استفاده کنند.

وی گفت: شهروندان تنها به پیامک‌های رسمی با سرشماره V.Refah اعتماد کرده و از بازکردن لینک‌های ناشناس خودداری کنند.