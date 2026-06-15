به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، ابراهیم مهرجو افزود: در این مرحله سرپرستان خانوار که رقم آخر کد ملی آنها ۷، ۸ و ۹ است، می‌توانند با مراجعه به فروشگاه‌های طرف قرارداد از اعتبار کالابرگ خود استفاده کنند.

وی با بیان اینکه به ازای هر عضو خانواده مبلغ یک میلیون تومان اعتبار خرید کالابرگی شارژ شده است افزود: این اعتبار برای تهیه ۱۴ قلم کالای اساسی در فروشگاه‌های طرف قرارداد در سراسر کشور قابل استفاده است.

مهرجو اضافه کرد: پیش از این نیز اعتبار خانوار‌هایی با رقم آخر کد ملی ۰، ۱، ۲، ۳، ۴، ۵ و ۶ شارژ شده بود و این افراد همچنان امکان استفاده از اعتبار خود را دارند.

گفتنی است سرپرستان خانوار برای استعلام موجودی اعتبار کالابرگ خود می‌توانند از طریق اپلیکیشن «شمیم» و شماره‌گیری کد دستوری: #۱۴۶۳۵۰۰ اقدام کنند.

شایان ذکر است اعتبار کالابرگ خرداد ۱۴۰۵ تا پایان تیرماه ۱۴۰۵ معتبر است و اعتبار کالابرگ اردیبهشت ۱۴۰۵ نیز، تا پایان خردادماه ۱۴۰۵ قابل استفاده می‌باشد.