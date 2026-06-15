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رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه گفت: طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع از ۲۵ تیرماه به صورت رسمی در استان کرمانشاه وبه عنوان پایلوت درشهرستان هرسین آغاز میشود .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه ،علی سروش ،بااشاره به تقویت نیروی انسانی در دوران بحران گفت: در جریان جنگ12روزه وجنگ تحمیلی سوم ۱۲۰ نیروی پرستار جدید جذب و بیش از ۳۰۰ نیروی داوطلب از گروههای مختلف پزشکی و درمانی ساماندهی شدند تا در صورت نیاز وارد چرخه خدمترسانی شوند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه همچنین از آمادگی مراکز درمانی استان برای پذیرش بیماران خاص خبر داد و گفت: توجه ویژهای به بیماران سرطانی، دیالیزی، مادران پرخطر و گروههای آسیبپذیر داشتیم تا خدمات آنها در شرایط بحرانی دچار مشکل نشود.
وی با اشاره به حملات سایبری علیه زیرساختهای سلامت کشور گفت: با توجه به زیرساختهای دفاعی و حفاظتی دانشگاه، هیچ آسیبی به اطلاعات و سامانههای دانشگاه وارد نشد.
سروش در ادامه به عملکرد دانشگاه در سال گذشته اشاره کرد و گفت: دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در سال ۱۴۰۴ برنامه راهبردی پنجساله خود را تدوین و اجرایی کرد و تمامی حوزهها بر اساس اهداف کوتاهمدت و بلندمدت این برنامه فعالیت میکنند.
وی افزود: در برنامه عملیاتی مشترک با وزارت بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه موفق شد حدود ۹۹.۱۷ درصد پیشرفت برنامهها را ثبت کند که نشاندهنده تلاش مجموعه دانشگاه است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه با اشاره به جایگاه علمی دانشگاه اظهار کرد: سال گذشته در رتبهبندیهای علمی، دانشگاه موفقیتهای قابل توجهی کسب کرد و در حوزه تحقیقات رتبه پنجم و در حوزه فناوری رتبه سوم را در میان دانشگاههای علوم پزشکی کشور به دست آورد. همچنین رتبه اول تایمز در سال ۲۰۲۶ در بین همه دانشگاههای کشور را کسب کردیم.
سروش با اشاره به برنامههای سال جاری دانشگاه گفت: یکی از اولویتهای اصلی ما تکمیل پروژههای نیمهتمام و توسعه خدمات تخصصی در شهرستانهاست. در همین راستا سال گذشته ۶۰ پزشک متخصص و فوق تخصص به شهرستانها اختصاص داده شد تا خدمات درمانی در مناطق مختلف استان گسترش پیدا کند.
وی یکی از مهمترین نیازهای دانشگاه را ایجاد پردیس متمرکز دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه عنوان کرد و گفت: پراکندگی دانشکدهها یکی از مشکلات فعلی است و تلاش میکنیم با حمایت مسئولان استانی و وزارت بهداشت این طرح را عملیاتی کنیم.
وی افزود: اجرای موفق این طرح نیازمند همکاری فرمانداران، مدیران شبکههای بهداشت و سایر دستگاههای مرتبط است تا بتوانیم عدالت در دسترسی به خدمات سلامت را افزایش دهیم.
سروش تاکید کرد: هدف اصلی دانشگاه حرکت به سمت ارتقای کیفیت خدمات، توسعه عدالت سلامت و ارائه خدمات تخصصیتر به مردم استان است.