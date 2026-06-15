گیلان، پیشتاز در جذب ماشین‌آلات خدماتی کشور گیلان، پیشتاز در جذب ماشین‌آلات خدماتی کشور گیلان، پیشتاز در جذب ماشین‌آلات خدماتی کشور گیلان، پیشتاز در جذب ماشین‌آلات خدماتی کشور گیلان، پیشتاز در جذب ماشین‌آلات خدماتی کشور گیلان، پیشتاز در جذب ماشین‌آلات خدماتی کشور گیلان، پیشتاز در جذب ماشین‌آلات خدماتی کشور گیلان، پیشتاز در جذب ماشین‌آلات خدماتی کشور گیلان، پیشتاز در جذب ماشین‌آلات خدماتی کشور گیلان، پیشتاز در جذب ماشین‌آلات خدماتی کشور گیلان، پیشتاز در جذب ماشین‌آلات خدماتی کشور گیلان، پیشتاز در جذب ماشین‌آلات خدماتی کشور

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ در مراسمی، ۱۴۷ دستگاه خودروی چندمنظوره عمرانی به ناوگان خدمات‌رسانی شهرداری‌ها و دهیاری‌های استان افزوده شد؛ اقدامی که با اختصاص بیش از ۱۰ درصد از ماشین‌آلات توزیعی کشور به گیلان، جایگاه استان را در جذب تجهیزات خدماتی و توسعه زیرساخت‌های مدیریت شهری و روستایی بیش از پیش تقویت کرد.

استاندار گیلان در این مراسم گفت: ۸۶ دستگاه خودروی خدمات شهری و ۶۱ دستگاه خودروی خدمات روستایی با مشارکت سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، سازمان همیاری شهرداری‌های گیلان و ادارات کل امور شهری، روستایی و شورا‌های استانداری، به شهرداری‌ها و دهیاری‌های استان تحویل داده شد.

هادی حق شناس افزود: این خودرو‌های چندمنظوره با قابلیت جمع‌آوری پسماند، حمل مصالح، نصب تیغه برف‌روبی و انجام سایر مأموریت‌های عمرانی، نقش مهمی در ارتقای کیفیت خدمات عمومی، مدیریت پسماند، افزایش آمادگی در شرایط بحرانی و تقویت توان عملیاتی مدیریت‌های محلی ایفا خواهند کرد.

وی گفت: از مجموع ماشین‌آلات توزیع‌شده در سطح کشور، بیش از ۱۰ درصد به استان گیلان اختصاص یافته که نشان‌دهنده توجه ویژه دولت به نیاز‌های این استان و حمایت از توسعه خدمات شهری و روستایی است.

وی با تأکید بر شرایط خاص روستا‌های گیلان گفت: ویژگی‌های زیست‌محیطی، پراکندگی سکونت گاه‌ها و حضور گسترده گردشگران و مسافران، نیاز این استان به تجهیزات خدماتی را دوچندان کرده است.

استاندار گیلان با اشاره به آمار‌های مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، گفت: حدود ۱۸ درصد زباله تولیدی گیلان مربوط به گردشگران و مسافران است و این موضوع ضرورت تقویت ناوگان خدمات‌رسانی دهیاری‌ها را بیش از پیش آشکار می‌کند.

هادی حق شناس همچنین از تأمین بخشی از ماشین‌آلات به‌صورت رایگان از سوی سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور خبر داد و گفت: برای تأمین سایر تجهیزات نیز از ظرفیت تسهیلات استفاده شده و در مجموع طی دو سال گذشته حدود ۴۰۰ میلیارد تومان تسهیلات برای تجهیز شهرداری‌ها و دهیاری‌های استان اختصاص یافته است.

پارسال ۱۳۰ دستگاه ماشین‌آلات به شهرداری‌های گیلان تحویل داده شد.