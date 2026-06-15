نمایندگان مجلس امروز در جریان برگزاری کمیسیون‌های تخصصی خود با وزرا و مسئولان به رسیدگی به مهم‌ترین دغدغه‌های روز مردم در حوزه درمان و اشتغال صنایع خواهند پرداخت و مسائلی همچون برگزاری انتخابات شورا‌ها را پیگیری خواهند کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی امروز دوشنبه (۲۵ خردادماه) با برگزاری نشست‌های تخصصی و نظارتی، مهم‌ترین مسائل حوزه‌های اقتصادی، درمانی، اشتغال، انتخابات و انرژی را با حضور وزرا و مسئولان دستگاه‌های اجرایی بررسی خواهند کرد.

در همین راستا، کمیسیون بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور دو جلسه خواهد داشت که یکی از آنها با رئیس کل بیمه مرکزی و معاونین وی و نشست بعدی با رئیس و معاونین سازمان اداری و استخدامی کشور خواهد بود.

کمیسیون امور داخلی و شورا‌های کشور نیز یکی از روز‌های پرکار خود را با برگزاری ۳ نشست خواهد داشت. یک جلسه آن در هیات نظارت بر انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا با موضوع برگزاری انتخابات شورا‌ها خواهد بود و دو جلسه مشترک هم به ترتیب با وزیر اقتصاد و وزیر ارتباطات برگزار خواهد کرد.

کمیسیون اقتصادی نیز امروز جلسه‌ای با وزارت امور خارجه خواهد داشت تا به موضوعات اقتصادی بپردازد که پیگیری موضوعات آن بر عهده این وزارتخانه است.

کمیسیون صنایع و معادن مجلس هم جلسه‌ای با مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی تا موضوعات مربوط به این مجموعه را پیگیری کند که از مهم‌ترین آنها موضوع مشاغل مرتبط با صنایع است.

جلسه کمیسیون اصل نودم قانون اساسی نیز با سازمان ثبت اسناد و املاک بوده تا بر روند اجرای امور ذیل این مجموعه نظارت شود.

کمیسیون انرژی نیز نشستی با موضوع تأمین انرژی بخش‌های کشاورزی، صنایع و حمل و نقل برگزار می‌کند تا مسائل و دغدغه‌های این حوزه را پیگیری کرده و راهکاری برای حل مشکلات آن بیاندیشد.

در ادامه برنامه‌های امروز، علی نیکزاد نایب رئیس مجلس نیز قرار است سفر نظارتی به شهرستان محلات استان مرکزی داشته باشد.