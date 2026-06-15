مجمع انتخاباتی هیئت کبدی استان همدان، با معرفی روح‌الله وجدی هویدا به عنوان رئیس این هیئت پایان یافت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، وجدی هویدا به عنوان تنها داوطلب این مجمع، با کسب ۱۶ رای از ۱۶ رای ماخوذه، برای ۴ سال، رئیس هیئت کبدی استان همدان شد.

رئیس فدراسیون کبدی در این مجمع با اشاره به افتتاح نخستین خانه کبدی کشور، در شهر کبودراهنگ، از تجهیز این سالن، به عنوان اقامتگاه تیم‌های ملی کبدی خبر داد و گفت: سیده حنانه عقیلیان، از همدان، به عنوان سرپرست تیم ملی کبدی بانوان اعزامی به بازی‌های داخل سالن آسیا در ریاض عربستان انتخاب شده است.

عباس خواجه اورسجی، بر ضرورت توجه ویژه به استعدادیابی، توسعه زیرساخت‌ها و حمایت از ورزشکاران مستعد تأکید کرد و افزود: همدان یکی از استان‌های معین ماست و فدراسیون از برنامه‌های توسعه‌ای این استان حمایت خواهد کرد.

علی حقیقی، مدیرکل ورزش و جوانان استان هم با تأکید بر اهمیت برنامه‌ریزی و انسجام در فعالیت هیئت‌های ورزشی، ابراز امیدواری کرد: با انتخاب رئیس جدید، توسعه و پیشرفت کبدی استان با قدرت بیشتری ادامه یابد.

همچنین راضیه ترکمان نایب رئیس، سیدامیرحسین حسینی خزانه دار، میلاد فضلیان، حسن محمدی زیرک و وحید خراقانی عضو هیات رئیسه و مهدی اکبری بازرس هیئت کبدی استان انتخاب شدند.

در پایان این مجمع، از قهرمانان، مربیان و سرپرست تیم کبدی نونهالان استان، قدردانی شد