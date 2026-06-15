یک موتورسیکلت سنگین قاچاق به ارزش ۱۳ میلیارد ریال در شهرستان برخوار کشف و توقیف شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ فرمانده انتظامی شهرستان برخوار گفت: در راستای اجرای طرح مقابله با قاچاق کالا و برخورد قاطع با سودجویان، مأموران انتظامی کلانتری ۱۴ شهرستان برخوار حین گشت‌زنی به یک موتورسیکلت سنگین مشکوک شدند و آن را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.

سرهنگ مهدی کریمی افزود: ماموران پس از انجام بررسی‌های تخصصی و استعلام‌های لازم، متوجه شدند این موتورسیکلت مدارک قانونی و معتبر گمرکی ندارد و به‌صورت قاچاق وارد کشور شده است.

وی گفت: کارشناسان، ارزش این موتورسیکلت سنگین را ۱۳ میلیارد ریال برآورد کردند.