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یک موتورسیکلت سنگین قاچاق به ارزش ۱۳ میلیارد ریال در شهرستان برخوار کشف و توقیف شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ فرمانده انتظامی شهرستان برخوار گفت: در راستای اجرای طرح مقابله با قاچاق کالا و برخورد قاطع با سودجویان، مأموران انتظامی کلانتری ۱۴ شهرستان برخوار حین گشتزنی به یک موتورسیکلت سنگین مشکوک شدند و آن را برای بررسی بیشتر متوقف کردند.
سرهنگ مهدی کریمی افزود: ماموران پس از انجام بررسیهای تخصصی و استعلامهای لازم، متوجه شدند این موتورسیکلت مدارک قانونی و معتبر گمرکی ندارد و بهصورت قاچاق وارد کشور شده است.
وی گفت: کارشناسان، ارزش این موتورسیکلت سنگین را ۱۳ میلیارد ریال برآورد کردند.