به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ بر اساس داده‌های سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان محیط‌زیست شاخص هوای کلان‌شهر، امروز در ایستگاه ۲۵ آبان با ۳۸، دانشگاه صنعتی با ۲۸، رهنان با ۴۴، کاوه با ۴۱، کردآباد با ۴۷، زینبیه با ۵۰، هزارجریب با ۲۶، پارک زمزم با ۳۱، ولدان با ۳۶، فیض با ۴۰، فرشادی با ۴۱، میرزا طاهر با ۴۰ AQl در وضعیت سبز و دارای هوای پاک است.

دانشگاه صنعتی با ۶۰، پروین با ۶۱، سپاهان شهر با ۳۷، رودکی با ۵۹، خرازی با ۶۴ AQl در وضعیت زرد و قابل قبول است.

همچنین قهجاورستان با ۴۴، بیمارستان صاحب الزمان شهرضا با ۴۲، نجف‌آباد با ۳۷، سگزی با ۴۹، شاهین شهر با ۱۹، علوم‌پزشکی کاشان با ۲۹ AQl در وضعیت سبز و دارای هوای پاک است.

کاشان با ۷۳، خمینی‌شهر با ۶۰ AQl در وضعیت زرد و قابل‌قبول است.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.