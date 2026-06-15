همزمان با افزایش دمای هوا در مناطق جنوبی کشور، آبشار راین در دامنه کوه هزار با طبیعت بکر و آب‌وهوای مطبوع، میزبان شمار زیادی از گردشگران و طبیعت‌دوستان از استان‌های مختلف شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کرمان ، آبشار راین در ۴۵ کیلومتری شرق شهر راین این روزها با استقبال گسترده گردشگران روبه‌رو شده است.

این جاذبه طبیعی با آب‌وهوای خنک و طبیعت چشم‌نواز، به یکی از مقاصد اصلی گردشگران به‌ویژه مسافران استان‌های سیستان و بلوچستان و هرمزگان تبدیل شده است. مسئولان محلی از افزایش ورود گردشگران به این منطقه در فصل تابستان خبر می‌دهند.