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همزمان با افزایش دمای هوا در مناطق جنوبی کشور، آبشار راین در دامنه کوه هزار با طبیعت بکر و آبوهوای مطبوع، میزبان شمار زیادی از گردشگران و طبیعتدوستان از استانهای مختلف شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کرمان ، آبشار راین در ۴۵ کیلومتری شرق شهر راین این روزها با استقبال گسترده گردشگران روبهرو شده است.
این جاذبه طبیعی با آبوهوای خنک و طبیعت چشمنواز، به یکی از مقاصد اصلی گردشگران بهویژه مسافران استانهای سیستان و بلوچستان و هرمزگان تبدیل شده است. مسئولان محلی از افزایش ورود گردشگران به این منطقه در فصل تابستان خبر میدهند.