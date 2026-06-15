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به همت خیران مجتمع توانبخشی بقیه اله (عج) خوانسار به یکی از مراکز مجهز برای نگهداری توان خواهان تبدیل شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ سید حسن شفعتی مدیر عامل مرکز توانبخشی بقیه اله خوانسار گفت: در چند سال اخیر خیران بیش از ۳۰ میلیارد تومان برای تجهیز این مرکز به ویژه در حوزه عمرانی و درمانی کمک کردهاند.
سید حسن شفعتی افزود: سالنهای اسکان، سالنهای غذاخوری، استخر شنا، زمین چمن مصنوعی، کشتارگاه، سالن آموزش، کارگاه گلاب و عرق گیری، مرکز دندان پزشکی و درمانی تنها بخشی از قسمتهای این مجموعه است که با کمک دولت و خیران ساخته شدهاند.
وی گفت: از ۱۲۰ نفر از معلولان ذهنی بالای ۱۴ سال مرد که در این مرکز نگهداری میشوند ۴۲ نفر آنان مجهول الهویه هستند.