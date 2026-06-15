به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ سید حسن شفعتی مدیر عامل مرکز توانبخشی بقیه اله خوانسار گفت: در چند سال اخیر خیران بیش از ۳۰ میلیارد تومان برای تجهیز این مرکز به ویژه در حوزه عمرانی و درمانی کمک کرده‌اند.

سید حسن شفعتی افزود: سالن‌های اسکان، سالن‌های غذاخوری، استخر شنا، زمین چمن مصنوعی، کشتارگاه، سالن آموزش، کارگاه گلاب و عرق گیری، مرکز دندان پزشکی و درمانی تنها بخشی از قسمت‌های این مجموعه است که با کمک دولت و خیران ساخته شده‌اند.

وی گفت: از ۱۲۰ نفر از معلولان ذهنی بالای ۱۴ سال مرد که در این مرکز نگهداری می‌شوند ۴۲ نفر آنان مجهول الهویه هستند.