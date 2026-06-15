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مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اردبیل گفت: برای گونههایی همچون خرس قهوهای، پلنگ ایرانی، آهو، بالابان، غاز پیشانیسفید کوچک، سمندر ایرانی و ماهی قزلآلای خالقرمز برنامههای تخصصی حفاظت و پایش در حال اجرا است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز اردبیل کیومرث سفیدی با تشریح مهمترین چالشها، دستاوردها و برنامههای پیشروی این اداره کل، اظهار کرد: تغییر کاربری اراضی طبیعی، مدیریت پسماندهای شهری و صنعتی، وضعیت تصفیهخانههای فاضلاب شهری و ساماندهی محلهای دفن پسماند از مهمترین چالشهای حوزه محیط زیست انسانی در استان اردبیل به شمار میرود.
وی افزود: همچنین تعارض میان انسان و گونههای حیات وحش، بهویژه خرس قهوهای سبلان، تخریب زیستگاهها و کاهش امنیت آنها در نتیجه برخی طرحهای عمرانی از دیگر چالشهای جدی محسوب میشود.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اردبیل از اجرای طرح پایش برخط در صنایع مهم استان خبر داد و گفت: پایش آنلاین در نیروگاه سیکل ترکیبی کارخانه سیمان و برخی دیگر از صنایع مهم استان اجرا شده و این اقدام امکان کنترل و نظارت دقیقتر بر میزان آلایندهها را فراهم کرده است.
سفیدی با اشاره به فعالیتهای حقوقی این اداره کل افزود: بیش از ۲۰۰ پرونده مربوط به کشت زیر نایلونی و بیش از ۵۵۰ پرونده حقوقی دیگر در سال گذشته با موفقیت در مراجع قضایی پیگیری شد تا از آسیبهای احتمالی به اکوسیستم منطقه جلوگیری شود.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اردبیل همچنین با اشاره به اجرای برنامه جامع حمایت از گونههای حیات وحش کشور اظهار کرد: راهاندازی سایت تکثیر حیات وحش در بخش خصوصی در دستور کار قرار دارد و برنامههای حفاظتی برای تقویت جمعیت آهو در دشت مغان و گوزن زرد در منطقه فندقلو نیز در حال اجرا است.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اردبیل گفت: برای گونههایی همچون خرس قهوهای، پلنگ ایرانی، آهو، بالابان، غاز پیشانیسفید کوچک، سمندر ایرانی و ماهی قزلآلای خالقرمز برنامههای تخصصی حفاظت و پایش در حال اجرا است.
وی با اشاره به وجود پنج منطقه حفاظتشده و سه اثر طبیعی ملی در استان اظهار کرد: بیش از ۷۰ محیطبان در قالب ۱۳ پاسگاه محیطبانی مسئولیت حفاظت از زیستگاهها و مقابله با تهدیداتی همچون شکار غیرمجاز، تخریب زیستگاهها و تصرف اراضی را بر عهده دارند.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اردبیل، تغییرات اقلیمی، کاهش منابع آبی، تخریب زیستگاهها و کمبود امکانات حفاظتی را از مهمترین تهدیدهای تنوع زیستی استان عنوان کرد و خواستار تقویت زیرساختهای حفاظتی، تجهیز یگان حفاظت و افزایش اعتبارات این حوزه شد.
وی از بهرهبرداری پاسگاه محیطبانی فیروزآباد در هفته محیط زیست خبر داد و گفت: ارتقای منطقه شکار ممنوع موران گرمی، افزایش وسعت منطقه حفاظتشده مشکول و توسعه سایت تکثیر گوزن زرد از جمله طرحهای مهم در دست اجرا است.
سفیدی همچنین از تلاش برای ثبت تالابهای استان در فهرست کنوانسیون رامسر خبر داد و افزود: با توجه به اهمیت تالاب نئور، گشت ویژه حفاظت از این تالاب نیز راهاندازی شده است.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اردبیل با اشاره به نیازهای زیرساختی این مجموعه گفت: در حال حاضر دستگاه سنجش آلودگی هوا در مرکز شهر اردبیل وجود ندارد که با حمایت شهرداری و شورای اسلامی شهر، مقدمات خرید و نصب آن در آینده نزدیک فراهم شده است.