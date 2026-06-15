برنامه‌های «مستند فرهنگ»، با روایت حماسه «سردار مریم»، از رادیو فرهنگ و «صفر تا صد»، با بررسی راهکار‌های نجات صنعت خودرو، از رادیو اقتصاد پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، برنامه «مستند فرهنگ»، در مستندی تحلیلی به بررسی ابعاد زندگی سیاسی، مبارزاتی و روشنفکرانه «بی‌بی مریم بختیاری»، تنها زن ملقب به سرداری در تاریخ مشروطه ایران می‌پردازد. این مستند به بازخوانی نقش کلیدی این بانوی مبارز در فتح تهران و پناه دادن به آزادی‌خواهان در جریان جنگ جهانی اول اختصاص دارد.

در این مستند فراتر از چهره نظامی بی‌بی‌مریم، به وجوه انسانی و فکری او پرداخته‌ می شود. او زنی بود که در سرنوشت تاریخ معاصر ایران دخیل بود. هدف روایت اقتدار زنی است که در عصر استبداد، خانه‌اش پناهگاه امثال وحید دستگردی و دهخدا بود و با سوارانش برای آزادی وطن از چنگال اشغالگران روس و انگلیس جنگید.

این بانوی حماسه‌ساز که مادر شهید علیمردان خان بختیاری بود، پس از سال‌ها مبارزه با استعمار و استبداد، در سال ۱۳۱۶ درگذشت. علاقه مندان به تاریخ معاصر می‌توانند این روایت شنیدنی را امروز ساعت ۱۵:۳۰، از موج اف‌ام ردیف ۱۰۶ مگاهرتز رادیو فرهنگ دنبال کنند.

برنامه «صفر تا صد»، امروز با محوریت بررسی تسهیلات ۵۰ هزار میلیارد تومانی اختصاص یافته به دو خودروساز بزرگ کشور و ارزیابی اثربخشی این سیاست در حل چالش‌های صنعت خودرو پخش می شود.

این برنامه به این پرسش اساسی می‌پردازد که آیا تزریق منابع مالی جدید می‌تواند راهکاری پایدار برای نجات صنعت خودرو باشد یا تنها نقش مسکنی موقت را برای عبور از بحران ایفا می‌کند.

همچنین در این برنامه، روش‌های تأمین سرمایه در گردش صنایع خودرویی در کشور‌های مختلف جهان، شیوه مواجهه خودروسازان با چالش‌های مالی و نقش پیش‌فروش خودرو در تأمین نقدینگی مورد بررسی قرار می‌گیرد، اینکه پیش‌فروش‌ها راهکاری مؤثر برای تأمین سرمایه در گردش محسوب می‌شوند یا صرفاً به معنای به تعویق انداختن حل مسائل ساختاری این صنعت هستند.

محمدرضا نجفی‌منش (رئیس انجمن قطعه‌سازان همگن خودروی کشور)، سبحان قالیباف (خبرنگار حوزه خودرو)، امیرحسین طیبی (مدیر معاونت مرکز مطالعات راهبردی و رسانه گروه سایپا)، سهیل معمارباشی (معاون حمل‌ونقل ایدرو) و بابک وفایی (کارشناس خودرو)، ابعاد مختلف این موضوع را بررسی و تحلیل خواهند کرد.

برنامه «صفر تا صد»، به تهیه‌کنندگی اسماعیل علی‌پناه، دوشنبه‌ها ساعت ۱۰:۰۰، از رادیو اقتصاد پخش می‌شود.