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حافظ نعیمالرحمان رئیس حزب جماعت اسلامی پاکستان در واکنش به امضای تفاهم نامه میان ایران و آمریکا برای ادامه مذاکرات و توقف جنگ، این توافق را نشانه موفقیت ایران و شکست ائتلاف آمریکا و اسرائیل دانست.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد؛ رئیس حزب جماعت اسلامی پاکستان در پیامی اعلام کرد: مقاومت ایران نشان داد قدرتهای سلطهگر تنها زمانی به اهداف خود دست مییابند که با مقاومتی جدی مواجه نباشند، اما ایستادگی و پایداری در نهایت میتواند معادلات را تغییر دهد و به موفقیت منجر شود.
این سیاستمدار ارشد پاکستانی همچنین تاکید کرد: تحولات اخیر فرصتهای تازهای در عرصه دیپلماتیک و دفاعی منطقه ایجاد کرده است و کشورهای منطقه باید از این ظرفیتها بهره ببرند.
وی خواستار گسترش همکاریهای دفاعی میان پاکستان، عربستان، ایران و ترکیه شد و گفت: چنین همکاریهایی میتواند به تقویت امنیت و ثبات منطقهای کمک کند.
حافظ نعیمالرحمان همچنین از دولت پاکستان خواست اجرای طرح خط لوله گاز ایران و پاکستان را هرچه سریعتر آغاز کرده و زمینه توسعه تجارت آزاد میان دو کشور را فراهم کند.
به گفته وی افزایش همکاریهای اقتصادی میان تهران و اسلامآباد به سود ملتهای دو کشور و کل منطقه خواهد بود.
رئیس جماعت اسلامی پاکستان این توافق را رویدادی مهم برای جهان اسلام توصیف کرد و خواستار اتخاذ تصمیماتی متناسب با منافع ملی و اقتصادی پاکستان در شرایط جدید منطقهای شد.