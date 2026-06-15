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اول محرم گرامیداشت محتشم، شاعر برجسته آیینی کاشان است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ در بین شاعران شیعه و مدیحه سرای خاندان عصمت و طهارت (ع)، محتشم کاشانی به عنوان نام آورترین شاعر عاشورایی به شمار میرود.
بی شک محرم با نام محتشم کاشانی در هم آمیخته است، کتیبههای منقش به ترکیب بند معروف این شاعر بلند آوازه در هیبت بیرقهای سرخ و سیاه، حال و هوای تکیهها و حسینیهها را عاشورایی میکند
امروز کمتر عاشق حسینی را میتوان یافت که نام محتشم ومطلع جانسوز باز این چه شورش است ... او را نشنیده باشد.
روایت صادقانه و جادوانه این شاعر بزرگ کاشانی از حماسه حسینی روایتی عاشقانه و عارفانه است.
اول محرم در تقویم رسمی کشور به عنوان روز بزرگداشت محتشم کاشانی و ادبیات آیینی نامگذاری شده است و از سوی دیگر محتشم کاشانی را برجستهترین شاعر مرثیهسرای ادبیات فارسی میدانند.
طی یک رسم دیرینه هیات مذهبی کاشان قبل از ماه محرم بر مزار این عالم آئینی گرد آمده و به عزاداری پرداخته و برای عزاداری رخصت میگیرند.
محتشم کاشانی در ربیع الاول سال ۹۹۶ هجری قمری (به روایتی ۱۰۰۰ هجری قمری) درکاشان درگذشت؛ و آرامگاه او نیز در محلهای است که به محله محتشم شهرت دارد
اشعار محتشم کاشانی به عنوان گنجینه میراث شفاهی با موضوع فرهنگی ناملموس با شماره ۱۷۵۱، سیام دیماه ۹۷ در فهرست میراث ناملموس کشور به ثبت رسید.