به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمان ، رئیس هیئت کشتی استان کرمان، گفت: کشتی‌گیران شرکت‌کننده در چهل‌وششمین دوره مسابقات بین‌المللی کشتی جام جهان‌پهلوان تختی صبح امروز وزن‌کشی شدند و جدول مسابقات نیز نهایی شده است.

مسعود سلطانی، افزود: رقابت‌های بخش کشتی فرنگی از ساعت ۱۰ صبح امروز در سالن محل برگزاری مسابقات در کرمان آغاز خواهد شد و کشتی‌گیران در اوزان مختلف به مصاف هم می‌روند.

رئیس هیئت کشتی استان کرمان با اشاره به پوشش رسانه‌ای این رویداد ورزشی اظهار کرد: مسابقات از ساعت ۱۰ صبح از شبکه استانی کرمان، ساعت ۱۰ و ۳۰ دقیقه از شبکه ورزش و ساعت ۱۶ از شبکه سه سیما به صورت زنده برای علاقه‌مندان پخش خواهد شد.

سلطانی با بیان اینکه همه تمهیدات لازم برای برگزاری مطلوب این رقابت‌ها فراهم شده، گفت: کرمان میزبان جمعی از برترین کشتی‌گیران کشور در این دوره از مسابقات است و انتظار می‌رود رقابت‌های باکیفیتی برگزار شود.