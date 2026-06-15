به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، هادی اینانلو افزود:در آستانه ماه محرم مراسم رونمایی از ۱۵۰ اثر منتخب نشان عاشورایی و جنگ رمضان در این رویداد؛ در پیشخوان بلدیه تهران برگزار شد.

وی با اشاره به حضور ۱۲۶ هنرمند در این دوره افزود: آثار هنری در این رویداد با موضوعاتی از جمله واقعه عاشورا، جنگ رمضان، شهدای مدرسه شجره طیبه میناب و حماسه ملی منتخب و اجرا شده است.

اینانلو ادامه داد: امسال برای نخستین بار، جمعی از خوشنویسان برجسته کشور نیز در طراحی و اجرای آثار مشارکت داشتند که این موضوع به غنای هنری رویداد افزوده است.