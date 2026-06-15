در پی اعلام توافق پایان جنگ میان ایران و آمریکا، شماری از چهره‌های سیاسی آمریکا به این توافق واکنش نشان دادند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ حکیم جفریز، رهبر اقلیت دموکرات در مجلس نمایندگان آمریکا، با انتقاد از دونالد ترامپ، جنگ با ایران را اقدامی بی ملاحظه و پرهزینه دانست و گفت: خروج دولت ترامپ از توافق هسته‌ای دولت اوباما، امنیت آمریکا را تضعیف کرده و ایران را در موقعیت قوی تری قرار داده است.

جو کنت، مدیر سابق مرکز ملی مبارزه با تروریسم آمریکا، در صفحه اجتماعی خود نوشت کمک‌های نظامی و اطلاعاتی واشنگتن به رژیم صهیونیستی باید متوقف شود.

وی تاکید کرد: نیرو‌های آمریکایی باید از برخی پایگاه‌های منطقه خلیج فارس خارج شوند.

واکنش‌ها در آمریکا به توافق پایان جنگ با ایران واکنش‌ها در آمریکا به توافق پایان جنگ با ایران واکنش‌ها در آمریکا به توافق پایان جنگ با ایران

رابرت مالی، مذاکره کننده پیشین آمریکا در پرونده هسته‌ای ایران، نیز توافق پایان جنگ را گامی مهم برای بازگشایی تنگه هرمز و کاهش پیامد‌های اقتصادی بحران ارزیابی کرد.

مالی تصریح کرد: این توافق نشان می‌دهد جنگی که پیش از آن رخ داد، اقدامی اشتباه، بی ملاحظه و پرهزینه بوده است. مالی همچنین گفت پرونده برنامه هسته‌ای ایران، نحوه تعیین تکلیف اورانیوم غنی شده و موضوع لغو تحریم‌ها همچنان حل نشده است و رسیدگی به این مسائل در ادامه مذاکرات، دشوارتر از گذشته خواهد بود.