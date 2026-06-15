نذر خون در ماه محرم و صفر در مراکز انتقال خون استان اصفهان اجرا می‌شود.

اجرای نذر خون در ماه محرم و صفر در استان

اجرای نذر خون در ماه محرم و صفر در استان

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیرکل انتقال خون استان گفت:این اقدام خیرخواهانه در مقاطع مختلف زمانی سال اجرا می‌شود که یکی از مناسبت‌های مهم آن ماه محرم و صفر است.

کیان دهراب‌پور با اشاره به پیش بینی خدمات بیشتر دریافت خون در ماه‌های محرم و صفر، افزود: نذر خون در این دو ماه در مراکز انتقال خون استان اجرا می‌شود که در برخی از روز‌ها از جمله تاسوعا، ساعت‌های فعالیت، بیشتر خواهد شد.

وی تلاش‌های رسانه‌ای وفرهنگ سازی برای اهدا خون را مهم برشمرد وادامه داد: امسال بیش از ۴۳ هزار و ۵۰۰ نفر برای اهدا خون به مراکز انتقال خون این استان مراجعه کردند، که بیش از ۳۷ هزار نفر آنان موفق به این امر خیرخواهانه شده‌اند.

دهراب پور به رشد مشارکت مردمی در اهدا خون اشاره کرد و گفت: تقویت شرایط مشارکت و حضور مردم در این خصوص ضروری است و با توسعه مراکز نیز شاهد رشد میزان اهدا خون خواهیم بود.

مدیرکل انتقال خون استان افزود:سال گذشته بیش از ۱۶۳ هزار نفر در اصفهان خون اهدا کردند، که بر اساس شاخص جمعیتی این استان به ازای هر هزار نفر، ۳۰ نفر اهدا خون داشته‌اند و بعضی از اهدا کنندگان خون در طول سال بیش از یکبار در این امر مشارکت دارند و از افراد دائمی اهدا خون هستند.

دهراپ پور با اشاره به اتفاقات یک سال گذشته در کشورمان، گفت: ۱۷۱ نفر از اهدا کنندگان خون استان در جنگ‌های تحمیلی دوم و سوم و همچنین حوادث دی ماه سال گذشته به شهادت رسیدند.