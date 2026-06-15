دادستان عمومی و انقلاب اشکذر گفت: در بازرسی از یک متهم در این شهرستان، سلاح کمری، مهمات جنگی و مقداری مواد مخدر کشف شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، زارع بیدکی گفت: در پی وصول گزارشی به پلیس اطلاعات شهرستان مبنی بر حمل و نگهداری سلاح کمری توسط یکی از افراد غیربومی، موضوع به دلیل حساسیت و آثار امنیتی آن، به صورت ویژه در دستور کار پلیس اطلاعات و پلیس آگاهی شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: پس از انجام اقدامات اطلاعاتی و فنی و با هماهنگی مقام قضایی، تیمی از نیرو‌های مجرب انتظامی موفق شدند متهم را در محدوده بلوار دانشگاه اشکذر شناسایی، زمین‌گیر و دستگیر کنند.

دادستان اشکذر تصریح کرد: در بازرسی از متهم، یک قبضه کلت کمری به همراه سه فشنگ جنگی ۹ میلی‌متری، چهار عدد پوکه، یک قبضه چاقوی ضامن‌دار و مقداری مواد مخدر از نوع تریاک کشف و ضبط شد.

زارع بیدکی ادامه داد: در ادامه تحقیقات و با صدور مجوز قضایی، مأموران از محل سکونت پدری متهم نیز بازرسی کردند که در نتیجه آن تعداد ۱۶ فشنگ جنگی ۹ میلی‌متری و یک فشنگ مشقی کلاشینکف کشف شد.

وی با تأکید بر برخورد قاطع دستگاه قضایی با هرگونه اقدام مخل امنیت عمومی خاطرنشان ساخت: متهم تحت نظر قرار دارد و تحقیقات تکمیلی و اقدامات قانونی لازم برای شناسایی ابعاد مختلف پرونده در حال انجام است.