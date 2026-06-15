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استفاده از عایق مناسب، پنجرههای استاندارد و اجرای صحیح جزئیات ساختمانی میتواند مصرف انرژی را تا ۴۰ درصد کاهش دهد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکزاصفهان؛ مسئول واحد انرژی واستاندارد مصالح سازمان نظام مهندسی استان اصفهان، رعایت مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان را راهکاری برای به حداقل رساندن این اتلاف انرژی دانست وگفت: موضوعی که علاوه بر کاهش هزینههای خانوار، به حفظ منابع ملی و محیط زیست نیز کمک میکند.
افروز سهرابیان افزود: درساختمانهایی در شهر اصفهان الزامات بهینهسازی مصرف انرژی در آن اجرا شده است بطوریکه که توجه به بهرهوری انرژی نهتنها آسایش بیشتری برای ساکنان به همراه دارد، بلکه ارزش و کیفیت ساختمان را نیز افزایش میدهد.
وی گفت: توسعه ساختمانهای کممصرف، گامی مؤثر در مسیر مدیریت انرژی کشور است؛ مسیری که از طراحی و ساخت آغاز میشود و منافع آن سالها نصیب ساکنان و جامعه خواهد شد.
به گفته متخصصان، انتخاب بلوک مناسب، اجرای اصولی عایقکاری، استفاده از پنجرههای استاندارد و توجه به جزئیات فنی، نقش مهمی در کاهش اتلاف انرژی دارد.