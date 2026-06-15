به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، دکتر محمدرضا رضانیا، افزود: پایگاه خدمات بهداشتی سحر با تلاش معاونت فرهنگی و اجتماعی سازمان منطقه آزاد کیش و دبیرخانه شورای سلامت و با هدف تقویت زیرساخت‌های بهداشتی منطقه، پس از وقفه‌ای کوتاه، به ارائه خدمات بهداشتی به جمعیت دو هزار و پانصد نفری منطقه تحت پوشش می پردازد.

او افزود: ما معتقدیم که سلامت، پایه و اساس هرگونه پیشرفت و توسعه پایدار است و تلاش می کنیم زیرساخت‌های بهداشتی را همواره در بهترین وضعیت حفظ کنیم.

سرپرست مرکز بهداشت کیش، بر ضرورت توجه مستمر و سرمایه‌گذاری به زیرساخت‌های بهداشتی تاکید کرد و گفت: با تداوم رسیدگی ها، شاهد ارتقاء هرچه بیشتر سطح سلامت در کیش باشیم.