شهرستان چهارباغ با برخورداری از ظرفیت‌های مناسب در بخش کشاورزی، به یکی از قطب‌های تولید گل‌های زینتی شاخه بریده در استان البرز تبدیل شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز البرز، رئیس جهاد کشاورزی شهرستان چهارباغ گفت: سالانه بیش از چهار میلیون شاخه گل رز در این شهرستان تولید و به بازار‌های گل کشور عرضه می‌شود. شرایط مناسب اقلیمی، زیرساخت‌های گلخانه‌ای و استقبال بهره‌برداران، زمینه افزایش تولید و توسعه کشت گل‌های زینتی را در شهرستان فراهم کرده است.

وی همچنین از حمایت‌های این مجموعه برای توسعه گلخانه‌ها خبر داد و گفت: تسهیلات و حمایت‌های لازم در اختیار متقاضیان و سرمایه‌گذارانی قرار می‌گیرد که قصد ورود به حوزه تولید گل‌های زینتی و احداث گلخانه را دارند.