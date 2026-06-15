به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، به نقل از روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرمانشاه ساعت ۱۶:۳۰ روز یکشنبه (۲۴ خردادماه) حادثه برخورد خودرو سواری پراید با کامیون در محور سرپل‌ذهاب - ازگله، محدوده روستای گرده نو به تیم آتش نشانی شهرداری کرمانشاه، مستقر در دشت ذهاب اعلام شد.

بلافاصله امدادگران سازمان آتش نشانی با حضور در محل و همکاری با پرسنل هلال احمر سرنشینان محبوس درون خودرو را به بیرون منتقل و تحویل عوامل انتظامی دادند.

متأسفانه این حادثه دو فوتی برجای گذاشت و علت حادثه توسط کارشناسان پلیس راهنمایی و رانندگی در دست بررسی است.