به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، این مراسم که قدمتی دیرینه در فرهنگ و تاریخ مذهبی جاجرم دارد، طبق سنتی همه‌ساله، سه روز مانده به حلول ماه محرم آغاز می‌شود.

در این آیین، عزاداران و پیرغلامان حسینی در حرکتی نمادین، علم‌های عریان را از حسینیه بزرگ شهر به سمت مسجد جامع تاریخی جاجرم هدایت می‌کنند.

این علم‌های آراسته به نذر و ارادت، تا پایان روز‌های انتظار در مسجد جامع باقی می‌مانند. همزمان با طلوع آفتاب نخستین روز از ماه محرم، این نشان‌های سرخ و سبز با آیینی ویژه و در میان حزن و اندوه عزاداران، مجدداً به حسینیه بزرگ بازگردانده می‌شوند تا به‌عنوان پیش‌قراول دسته‌های سینه‌زنی، پیشاپیش هیئت‌های مذهبی حرکت کنند.

آیین علم‌بندان جاجرم علاوه بر جنبه‌های معنوی، به‌عنوان یکی از میراث‌های معنوی ارزشمند منطقه شناخته می‌شود که توانسته است علی‌رغم گذر زمان، اصالت و پیوستگی اجتماعی خود را میان مردم این دیار به‌خوبی حفظ کند.