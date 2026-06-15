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مدیرکل تحصیلات تکمیلی حوزههای علمیه خواهران از برگزاری آزمون جامع طلاب سطح چهار حوزههای علمیه خواهران در ۲ نوبت شهریور و بهمن ماه سال جاری خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از حوزه، خانم صدر شیرازی مدیرکل امور تحصیلات تکمیلی حوزههای علمیه خواهران با اشاره به برگزاری آزمون جامع پیشرو برای طلاب سطح چهار حوزههای علمیه خواهران، اظهار کرد: این آزمون برای ارزیابی توانمندیهای علمی و مهارتی طلاب در دروس تخصصی در ۵ رشته «فقه خانواده، تفسیر تطبیقی، حکمت متعالیه، کلام اسلامی و علوم و معارف قرآنی» در روزهای ۱۱ شهریور و ۷ بهمنماه برگزار خواهد شد.
خانم صدرشیرازی افزود: شرکت در این آزمون منوط به اتمام همۀ واحدهای درسی (اعم از دروس اصلی، جبرانی و پیشنیاز دوره) به جز رساله علمی، دارا بودن نمره قبولی در آزمون زبان و کسب میانگین کل نمرات حداقل ۱۶ است.
وی تصریح کرد: طلاب ورودی ۱۴۰۴ به بعد، در صورتی امکان شرکت در آزمون جامع را دارند که علاوه بر شرایط فوق، «طرح تفصیلی مصوب» نیز داشته باشند.
مدیرکل امور تحصیلات تکمیلی حوزههای علمیه خواهران گفت: چنانچه طلبه دارای یک مقاله با «رتبه الف» یا دو مقاله با «رتبه ب» باشد، منوط به اینکه مقاله غیرمشترک با دیگر طلاب و غیرمستخرج از رساله باشد و نیز حداقل ۵۰درصد از امتیاز مصاحبه علمی را کسب کند، از آزمون کتبی معاف میشود.
خانم صدر شیرازی با بیان اینکه منابع اعلام شده مربوط به آزمون شهریورماه است، دربارۀ احتمال تغییر منابع برخی از رشتهها در آزمون بهمن ماه خبر داد.