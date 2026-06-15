پخش زنده
امروز: -
وزیر امور خارجه پاکستان با استقبال از تفاهم حاصل شده میان ایران و آمریکا برای ادامه مذاکرات و توقف جنگ، این تحول را دستاوردی مهم برای دیپلماسی و گامی مؤثر در جهت صلح و ثبات منطقهای توصیف کرد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد؛ «اسحاق دار» وزیر امور خارجه پاکستان در بیانیهای اعلام کرد: این پیشرفت مهم نشاندهنده قدرت دیپلماسی مستمر و عزم کشورهای دوست برای ترجیح گفتوگو بر تنش و جنگ است.
وی همچنین تاکید کرد: این تفاهم پیام اطمینان بخشی برای جامعه جهانی به همراه دارد و میتواند به افزایش ثبات و اعتماد در بازارهای جهانی و اقتصاد بینالملل، به ویژه برای کشورهای در حال توسعه که بیشترین آسیب را از بی ثباتیهای منطقهای متحمل میشوند، کمک کند.
وزیر خارجه پاکستان با اشاره به نقش فعال این کشور در روند تحولات اخیر اعلام کرد: اسلامآباد در تمام این مدت با طرفهای ذیربط در ارتباط بوده و همواره بر خویشتنداری، تعامل سازنده و حل و فصل اختلافات از طریق گفتوگو و دیپلماسی تاکید کرده است.
در این بیانیه از اعتماد ایران و آمریکا به نقش پاکستان قدردانی شده و تعهد دو طرف به ادامه مسیر گفتوگو برای دستیابی به راه حلی مسالمت آمیز مورد ستایش قرار گرفته است.
پاکستان همچنین از تلاشهای دیپلماتیک کشورهای دوست از جمله عربستان، قطر، ترکیه و مصر و نیز حمایت سازمان ملل و سایر شرکای بین المللی که در طول این روند برای دستیابی به این تفاهم نقش آفرینی کردند، قدردانی کرد.
وزیر خارجه پاکستان اعلام کرد: با ادامه مذاکرات درباره مسائل باقی مانده، این کشور آماده حمایت از تمامی تلاشهایی است که به تثبیت و تقویت این روند منجر شود.
اسحاق دار همچنین ابراز امیدواری کرد: مراسم رسمی امضای توافق در ۱۹ ژوئن در ژنو برگزار شود و این تحول مثبت زمینه ساز صلح پایدار، ثبات و شکوفایی مشترک برای منطقه و فراتر از آن باشد.