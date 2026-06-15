به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ همایش «جلوه‌های سخاوت» به مناسبت نکوداشت مرحوم حاج انامقلی ماسالی و تجلیل از خیران در شهرستان ماسال برگزار شد.

مرحوم حاج انامقلی ماسالی نیکوکار نامدار تالش و بنیانگذار ماسال نوین بود که خدمات بشر دوستانه وی و خواهر و برادرانش زبانزد مردم گیلان است.

این خیر گیلانی بیست و هشتم خرداد سال ۱۳۵۲ در سن ۷۷ سالگی دار فانی را وداع گفت.

استاندار گیلان در همایش «جلوه‌های سخاوت» در شهرستان ماسال، با قدردانی از خیران و نیکوکاران، گفت: ثروت، قدرت و شهرت به خودی خود ماندگار نیستند، اما زمانی که در مسیر خدمت به مردم قرار گیرند، اثری جاودانه و ماندگار از خود بر جای خواهند گذاشت.

هادی حق‌شناس با اشاره به منش پهلوانی و مردم‌داری جهان‌پهلوان تختی افزود: پهلوان تختی به واسطه روحیه جوانمردی و خدمت به مردم در حافظه تاریخی ملت ایران ماندگار شد و این اصل در همه عرصه‌های زندگی صادق است.

وی با اشاره به حوادث سال گذشته و شهادت جمعی از فرماندهان و مدافعان امنیت کشور، گفت: فرماندهانی که دهه‌ها در راه دفاع از کشور و مقابله با استکبار ایستادگی کردند، پس از شهادت نیز موجب افزایش انسجام، اقتدار و وحدت ملی شدند و حضور گسترده مردم در صحنه‌های مختلف، نشان‌دهنده همبستگی و یکپارچگی ملت ایران است.

استاندار گیلان بر ترویج فرهنگ نیکوکاری تأکید کرد و افزود: برگزاری چنین برنامه‌هایی موجب گسترش فرهنگ خیر، نوع‌دوستی و مشارکت اجتماعی در جامعه می‌شود و می‌تواند زمینه‌ساز حل بسیاری از مشکلات و نیاز‌های مردم باشد.

در این مراسم ضمن گرامیداشت یاد و خاطره مرحوم حاج انامقلی ماسالی، از جمعی از خیران و نیکوکاران شهرستان ماسال به پاس خدمات ارزشمند آنان تجلیل شد.