به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، حجت الاسلام حسین طهماسبی در نشست کارگروه سامان‌دهی پارکینگ‌های وسایل نقلیه توقیفی استان گفت: مواردی که طبق قانون، خودرو باید به مالک عودت داده شود، این امر باید هرچه سریع‌تر انجام پذیرد و در سایر موارد هم باید از طریق مزایده و فروش فوراً تعیین تکلیف شود.

وی با اشاره به اهمیت دقت در آمارها، خاطرنشان کرد: برای سامان‌دهی کیفی پارکینگ‌ها نیاز به آمار دقیق و به روز است. اگر آمار‌ها و گزارش‌ها دقیق نباشند، برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری دچار خدشه شده و نتیجه مطلوب حاصل نخواهد شد.

رئیس کل دادگستری استان از مراجع مرتبط خواست ضمن تکمیل گزارش‌های خود و رفع تمامی نواقص، پیشنهاد‌های کاربردی خود را برای ارتقای سطح خدمت رسانی در پارکینگ‌ها و کاهش آمار خودرو‌های مانده و ماندگاری آنها ارائه نمایند.

طهماسبی همچنین بر نقش فناوری در این زمینه تأکید کرد و گفت: دسترسی سریع و آنی به آمار موجودی و رصد لحظه‌ای ورود و خروج خودرو‌ها توسط دستگاه قضایی، می‌تواند بسیاری از موانع و مشکلات موجود در مسیر ترخیص و تعیین تکلیف وسایل نقلیه توقیفی در پارکینگ‌ها را برطرف سازد.