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رئیس کل دادگستری استان یزد: وسایل نقلیه وجود در پارکینگها یا به مالک عودت داده شود یا از طریق مزایده و فروش تعیین تکلیف شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، حجت الاسلام حسین طهماسبی در نشست کارگروه ساماندهی پارکینگهای وسایل نقلیه توقیفی استان گفت: مواردی که طبق قانون، خودرو باید به مالک عودت داده شود، این امر باید هرچه سریعتر انجام پذیرد و در سایر موارد هم باید از طریق مزایده و فروش فوراً تعیین تکلیف شود.
وی با اشاره به اهمیت دقت در آمارها، خاطرنشان کرد: برای ساماندهی کیفی پارکینگها نیاز به آمار دقیق و به روز است. اگر آمارها و گزارشها دقیق نباشند، برنامهریزی و سیاستگذاری دچار خدشه شده و نتیجه مطلوب حاصل نخواهد شد.
رئیس کل دادگستری استان از مراجع مرتبط خواست ضمن تکمیل گزارشهای خود و رفع تمامی نواقص، پیشنهادهای کاربردی خود را برای ارتقای سطح خدمت رسانی در پارکینگها و کاهش آمار خودروهای مانده و ماندگاری آنها ارائه نمایند.
طهماسبی همچنین بر نقش فناوری در این زمینه تأکید کرد و گفت: دسترسی سریع و آنی به آمار موجودی و رصد لحظهای ورود و خروج خودروها توسط دستگاه قضایی، میتواند بسیاری از موانع و مشکلات موجود در مسیر ترخیص و تعیین تکلیف وسایل نقلیه توقیفی در پارکینگها را برطرف سازد.