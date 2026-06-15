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مدیران کل پست و ثبت احوال استان بر توسعه همکاریهای دوجانبه با هدف ارتقای خدمات شهروندی و بهرهگیری از ظرفیتهای الکترونیک تأکید کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کرمان ، مدیران کل پست و ثبت احوال استان کرمان در نشستی مشترک بر توسعه همکاریهای دوجانبه با هدف ارتقای خدمات شهروندی، هوشمندسازی فرآیند توزیع اسناد هویتی و بهرهگیری از ظرفیتهای الکترونیک تأکید کردند.
در این دیدار، سعید مقیمی نژاد مدیرکل پست استان کرمان با اشاره به نقش مهم شبکه پستی در ارائه خدمات عمومی، از آمادگی کامل اداره کل پست استان برای تسریع در فرآیند ارسال و توزیع شناسنامهها خبر داد و اظهار کرد: مجموعه پست با بهرهگیری از ظرفیتهای موجود و توسعه زیرساختهای توزیع، بهویژه در مناطق روستایی و کمتر برخوردار، تلاش خواهد کرد اسناد هویتی را با سرعت، دقت و امنیت بیشتری به دست شهروندان برساند.
وی عدالت در دسترسی به خدمات را یکی از اولویتهای اصلی شبکه پستی عنوان کرد و افزود: تقویت خدمات نیابتی و توسعه بسترهای الکترونیک میتواند نقش مؤثری در افزایش رضایتمندی مردم و بهبود کیفیت خدمات ایفا کند.
در ادامه، بیننده مدیرکل ثبت احوال استان کرمان نیز با تأکید بر ضرورت حرکت به سمت فرآیندهای هوشمند، بر گذار از شیوههای سنتی توزیع اسناد هویتی تأکید کرد و گفت: استفاده از فناوریهای نوین و دادههای دقیق، زمینه ارتقای کیفیت خدمات و کاهش خطاهای احتمالی را فراهم میکند.
بر اساس این گزارش، همکاری مشترک میان اداره کل پست و اداره کل ثبت احوال استان در راستای اجرای قرارداد تجمیع چاپ و توزیع شناسنامهها، گامی مهم در توسعه دولت الکترونیک، ارتقای کیفیت خدمات عمومی و بهبود تجربه دریافت خدمات هویتی برای شهروندان استان محسوب میشود.