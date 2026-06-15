بهره برداری از یازدهمین اقامتگاه بومگردی در روستای فشند
یازدهمین اقامتگاه بومگردی شهرستان ساوجبلاغ در روستای فشند و در بنای تاریخی ۱۱۳ ساله به بهرهبرداری رسید؛ مجموعهای که با هدف توسعه گردشگری روستایی، احیای بناهای تاریخی و ایجاد اشتغال راهاندازی شده است.
فرماندار ساوجبلاغ در گفتگو با خبرگزاری صداوسیما، مرکز البرز،
با تأکید بر ظرفیتهای گردشگری روستاهای شهرستان گفت: توسعه اقامتگاههای بومگردی، معرفی غذاهای سنتی و محلی و احیای بازیها و ورزشهای بومی، از مهمترین برنامههای شهرستان برای رونق گردشگری و تقویت اقتصاد روستایی است.
وی افزود: حمایت از سرمایهگذاران این حوزه و بهرهگیری از ظرفیتهای فرهنگی و تاریخی روستاها میتواند زمینه اشتغال پایدار و جذب گردشگران بیشتری را فراهم کند.
این بنای تاریخی که سالها بلااستفاده مانده بود، پس از مرمت و بازسازی با حفظ اصالت معماری خود، به فضایی برای اقامت گردشگران و آشنایی آنان با فرهنگ، آداب و رسوم و سبک زندگی بومی منطقه تبدیل شده است. ارائه غذاهای سنتی و محلی استان البرز و سایر نقاط ایران، معرفی صنایعدستی و ترویج بازیها و ورزشهای بومی و محلی از جمله ظرفیتهای این مجموعه گردشگری است.
سمیرا نوریآذر، مدیر این مجموعه، گفت: برای راهاندازی این اقامتگاه حدود چهار میلیارد تومان سرمایهگذاری انجام شده و با بهرهبرداری از آن، زمینه اشتغال مستقیم برای ۱۰ نفر فراهم شده است.در تمام مراحل بازسازی، حفظ هویت تاریخی و معماری مدرسه ۱۱۳ ساله در اولویت قرار داشته است.
بهرهبرداری از این مجموعه، گامی در مسیر رونق اقتصاد روستایی، احیای بناهای تاریخی و توسعه گردشگری شهرستان ساوجبلاغ به شمار میرود و میتواند نقش مؤثری در معرفی ظرفیتهای فرهنگی و طبیعی این منطقه ایفا کند.