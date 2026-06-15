معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری کرمانشاه گفت : فواد، گام مهمی در تحقق حکمرانی مطلوب و افزایش رضایتمندی مردم است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه ،در نشست شورای اداری ️استان اعلام شد که کرمانشاه به‌عنوان نوزدهمین استان تحت پوشش سامانه فواد ۱۲۸ قرار گرفته و این سامانه با هدف رسیدگی سریع به شکایات و مطالبات مردمی، تا پایان تیرماه در سراسر کشور راه‌اندازی خواهد شد.

جلیل بالایی معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری کرمانشاه از راه‌اندازی سامانه فوریت‌های اداری در استان خبر داد و گفت: این سامانه با هدف تسریع در رسیدگی به مسائل و مشکلات اداری، ارتقای هماهنگی بین دستگاه‌ها و افزایش کیفیت خدمات‌رسانی به مردم راه‌اندازی شده است.

وی اظهار کرد: سامانه فوریت‌های اداری بستر مناسبی برای پیگیری سریع و منسجم موضوعات مهم و اولویت‌دار دستگاه‌های اجرایی فراهم کرده و می‌تواند نقش مؤثری در بهبود فرآیند‌های اداری و پاسخگویی به موقع داشته باشد.

وی با اشاره به ضرورت آشنایی کامل مدیران و کارشناسان با قابلیت‌های این سامانه افزود: در راستای بهره‌برداری مطلوب از ظرفیت‌های ایجاد شده، دوره‌های آموزشی ویژه‌ای برای دستگاه‌های اجرایی استان برگزار خواهد شد تا کاربران با نحوه استفاده، ثبت و پیگیری درخواست‌ها و همچنین فرآیند‌های اجرایی سامانه آشنا شوند.

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری کرمانشاه تصریح کرد: آموزش و توانمندسازی کارکنان از الزامات موفقیت این سامانه است و تلاش خواهیم کرد با برگزاری کارگاه‌ها و نشست‌های تخصصی، زمینه استفاده مؤثر و یکپارچه از آن در تمامی دستگاه‌های اجرایی استان فراهم شود.

بالایی خاطرنشان کرد: انتظار می‌رود با همکاری دستگاه‌های اجرایی و بهره‌گیری صحیح از این سامانه، شاهد افزایش سرعت انجام امور، ارتقای هماهنگی بین‌بخشی و بهبود سطح خدمات ارائه شده به شهروندان باشیم.

بالایی همچنین از حضور رؤسای کانون‌های بازنشستگی استان در شورای اداری را مغتنم دانست و افزود: بازنشستگان سرمایه‌های ارزشمند دیروز، امروز و فردای کشور هستند و از حضور آنان در این نشست قدردانی می‌کنیم.

کامل داودی رئیس مرکز ملی بازرسی، ارتقای سلامت اداری و فوریت‌های اداری سازمان اداری و استخدامی کشور نیز در این نشست با اشاره به راه اندازی سامانه فواد ۱۲۸ در کرمانشاه اظهار کرد: سامانه فواد با هدف افزایش سرعت رسیدگی به مطالبات مردمی، بهبود کیفیت خدمات اداری و ارتقای پاسخگویی دستگاه‌های اجرایی طراحی شده و اکنون در حال گسترش در سراسر کشور است.

وی با بیان اینکه بخش عمده نارضایتی‌های مردم از نظام اداری به نحوه ارائه خدمات بازمی‌گردد، افزود: بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد بین ۷۵ تا ۸۰ درصد شکایات مردمی مربوط به موضوعاتی همچون تأخیر در ارائه خدمات، ضعف در نظم اداری، کیفیت نامناسب خدمات، پیچیدگی فرآیند‌ها و مشکلات ارتباطی میان مردم و دستگاه‌های اجرایی است.

داودی ادامه داد: شهروندان از طریق سامانه فواد می‌توانند مواردی نظیر غیبت کارکنان در ساعات اداری، عدم پاسخگویی مناسب، اختلال در سامانه‌های الکترونیکی، بی‌نظمی در ارائه خدمات، رعایت نکردن ساعات کاری، نقص در اطلاع‌رسانی قوانین و مقررات، ابهام در فرآیند‌های اداری و همچنین رفتار نامناسب با ارباب رجوع را گزارش کنند تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن مورد رسیدگی قرار گیرد.

رئیس مرکز ملی بازرسی، ارتقای سلامت اداری و فوریت‌های اداری سازمان اداری و استخدامی کشور با اشاره به توسعه مأموریت‌های این سامانه گفت: بر اساس تأکید رئیس‌جمهور، موضوع مدیریت مصرف منابع عمومی و جلوگیری از هدررفت انرژی نیز به حوزه فعالیت سامانه اضافه شده است و گزارش‌های مرتبط با میزان مصرف و اتلاف منابع در دستگاه‌های مختلف به‌صورت مستمر پایش و ارزیابی می‌شود.

وی یکی از نقاط ضعف سنتی نظام اداری را فقدان سازوکار مؤثر برای دریافت بازخورد‌های مردمی عنوان کرد و افزود: در سامانه فواد تمامی واحد‌های اداری کشور تعریف شده‌اند و به محض ثبت شکایت، موضوع به واحد‌های بازرسی و مسئولان ذیربط ارجاع می‌شود تا فرآیند رسیدگی بدون وقفه آغاز شود.

داودی با ارائه گزارشی از عملکرد سامانه در استان‌های تحت پوشش اظهار کرد: طی یک سال گذشته بیش از ۱۲۶ هزار تماس با سامانه برقرار شده که از این تعداد حدود ۱۶ هزار مورد پس از بررسی کارشناسی، واجد شرایط ثبت شکایت تشخیص داده شده و وارد فرآیند رسیدگی شده‌اند.